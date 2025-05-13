【撰文：朱紀中】

川普（Donald Trump）總統發動的關稅戰，引爆美國金融市場一度演出股、匯、債三殺慘況。華爾街甚至出現「美元將結構性下跌」預期，分析師因此建議投資人「拋售美元資產」、認為「美元霸權」即將終結。

對照美元指數從今年1月高點反轉下滑，3個多月計算高低點共下跌10.62%，跌幅已超越2022年第4季因為降息預期出現的回檔，讓美元指數見到3年來最低價。分析美元下跌背景，關稅戰驅動的貿易談判是關鍵，由於優先談判的日本，匯率率先大漲，日圓兌美元匯率3個月大漲10.13%。這結果自然使得市場預期未來在關稅談判期間，美元肯定跌多漲少，將會一路走貶。

除了關稅戰讓美元承壓，投資銀行今年鼓吹非美股票表現將優於美股，年初以來，歐股、港股、印度股市全數上漲，印股甚至在美股大跌之際創下今年新高，顯示資金正在棄美股轉進非美市場。不僅美股被拋售，連美債都出現可能「倒債」利空，傳聞川普團隊關稅談判，將要求貿易對手國把手中持有的美債轉成50年期長債，藉此降低美國政府借新債、還舊債壓力。

各式利空，逼出美元危機，放空美元部位在4月中、單週就猛增400億美元，創下去年10月以來新高。不過，觀察美元目前在全球貿易、金融市場吃重的角色，如果88%外貿是用美元交易、70%的外幣債券是用美元發行，短期間要改變美元霸權地位，恐怕不易。只是美元要回歸基本面，恐須等待關稅戰結束才能見到。