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大盤震盪 2步驟篩錯殺績優股

聯合新聞網／ Smart智富月刊
近年來，大數據分析、量化交易（或稱程式交易）新投資技的運用，雖提高了競逐投資機會的時間與金錢成本，但卻能讓投資效益大增。聯合報記者余承翰／攝影
近年來，大數據分析、量化交易（或稱程式交易）新投資技的運用，雖提高了競逐投資機會的時間與金錢成本，但卻能讓投資效益大增。聯合報記者余承翰／攝影

【撰文：劉萍】

在股市中，所有人都在競逐投資機會。而近年來，大數據分析、量化交易（或稱程式交易）新投資技的運用，雖提高了競逐投資機會的時間與金錢成本，但卻能讓投資效益大增。

因為，大數據分析或量化交易是結合統計學、數學原理，與電腦、AI的技術和算力，可從總經、技術、籌碼及基本面等影響股價的龐雜資訊中，快速有效的抓出超額報酬因子、進出場訊號等，並在回測驗證後，以制定出勝率高的操作策略。因此《Smart智富》月刊與市場大數據分析專家合作，全面解讀台股現況，以從中發現第一手的投資機會。

自4月以來，台股盤勢驟變，投資人多聚焦在美國總統川普（Donald Trump）打的關稅戰，以及股市是否走空，甚或是步入衰退；但豹投資創辦人徐黎芳指出，股市有轉折或多空變盤，並不少見，也不難克服，「但方向不明、波動太大，才是最大的挑戰！」她說。

首先，仔細觀察大盤指數，今年以來，單日漲跌動輒逾100點經常可見，其中有11個交易日的漲跌更超過了500點。最誇張的是，4月7日及4月9日分別大跌2,065.87點、1,068.19點，但到了4月10日又狂漲1,608.27點，「這麼大的振幅來回甩，多數投資人很難不被甩出去！」徐黎芳說。

再從台指選擇權波動指數（詳見名詞解釋）來看，在清明節連假前後，就從24.26點躍增至43.03；但奇怪的是，即使川普在4月9日宣布關稅措施暫緩上路，股市應聲大漲，恐慌指數VIX也快速回落至29.62，投資人對未來的恐慌度竟還更高了，波動率指數達到61.63！徐黎芳預估，在這如驚弓之鳥的情緒下，未來一段時間，股市波動性還是會很大。

在預期接下來仍會是大漲大跌的市況下，對於極短線的投資人，徐黎芳建議，或可搭配台指選擇權的VIX波動率、布林通道等技術分析的策略組合，賺取大波動財。

長期投資人進場布局　應將資金拆成4～5筆

如果是一般做長期投資的人，她有以下2個建議：

1.不要貿然追高，也不要搶反彈，更不要一看到跌多，就把資金一次全投入（all-in）。

2.要將手上資金拆成多筆，且至少4～5筆以上，按一定的原則慢慢地投入，但前提是要挑選基本面非常好的標的。

針對第2點所謂「一定的原則」，徐黎芳進一步表示，與定期定額略有不同，她以大盤為例說明，可設定每跌多少點，就投入一筆。例如，有機構法人預估台股大盤低點在1萬7,000點左右，與目前指數相差約2,300、2,400點，若設定每跌400點投入一筆，則資金就分6筆，到了點位才買進。

若投資的是個股，要如何設定買點？她建議的算法是「＝今年迄今（最高價位＋最低價位）÷2」，再以預定要分配的筆數、可投入資金去計算。「不過，若是極績優的公司像台積電（2330），我不會費力算，（每股）每跌個80、100元，我就立馬買一筆！」徐黎芳笑著說。

萬一個股沒跌到預設的價位，沒有出現買點時，則要確認個股的屬性。若個股是營運與獲利穩定型，「沒跌代表這一檔股票相當抗跌，就繼續持有。」徐黎芳說。不過當股市回穩要轉多時，資金會從這一類抗跌股撤出，轉進較有爆發力的股票，「投資人就要適時換股了。」她提醒道。

另一類型，則是產業或公司有不錯的成長動能，但由於台股大幅修正，這類績優股多也跌深或錯殺，要如何找到這些好股？徐黎芳透過2步驟篩選：

步驟1：

扣除成交量太低者。

步驟2：

挑基本面長期營運穩定的好公司。而可運用的指標，有以下2種：

①最近20季的每季營業利益率都大於25%：篩選結果有28檔股票符合條件，而表現最佳的前5檔，分別是智擎（4162）、川湖（2059）、鈊象（3293）、力旺（3529），以及台積電。

②連續20個月的月營收年增率＞10%，且連續3季的季盈餘年增率＞15%：由於條件非常高，經過篩選，僅3檔股票達標（詳見表2），分別是台光電（2383）、原相（3227），以及辛耘（3583），如果4月營收公布仍維持佳績，很值得投入。

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