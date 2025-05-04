用價值投資3招 從容應對關稅戰

【撰文：楊明峰】

今年年初，市場氛圍一片樂觀之際，價值投資大師、橡樹資本創辦人霍華‧馬克斯（Howard Marks，簡稱馬克斯）發表備忘錄《再議泡沫》（On Bubble Watch），警告美股「七巨頭」（Magnificent Seven）估值過高，暗示市場已處在泡沫邊緣，未來可能面臨大幅修正的風險。

長期鑽研馬克斯的價值投資達人雷浩斯，憑著對市場週期的掌握，以及謹慎穩健的投資作風，多年來持續穩定獲利，在這場突如其來的關稅風暴中，得以全身而退，還因提早布局空單因應，累計已實現獲利約453萬元。

早在今年2月底，他研判市場景氣已達高峰，加上川普就任美國總統後政策反覆，加劇市場不確定性。自3月起，他以空單對沖多單加強避險。4月清明連假前，隨著危機感加劇，他果斷出清所有多單，此時，避險空單瞬間轉為投機空單。

在關稅戰出閘，全球股市崩跌的當下，雷浩斯陸續回補空單，成功獲利入袋。如今，他維持高現金水位，靜待市場底部浮現，伺機布局遭錯殺的潛力價值股。

目前台股出現恐慌性下殺後，在川普暫緩對等關稅90天後暫時止跌，但在面對高度不確性時，投資人手中持股該如何因應？雷浩斯提出以下3招式，供投資人參考：

招式1》盤點持股組合、汰弱留強

若持有符合以下3點，且未使用槓桿的價值股，則無需因短期波動而恐慌：

1.高護城河

具備市場地位、技術門檻、品牌力的公司，具有高度競爭力，通常具備較高的毛利或定價權，如台積電。

2.穩健現金流

內需股的ROE（股東權益報酬率）為15%、自由現金流為正數的公司，代表公司賺錢效率較佳，且扣除營運所需的資本支出後，還能保留現金，遇到景氣逆風更能維持正常營運。

3.估值合理

整體市場估值修正時，當投資股價回到歷史低點，或具安全邊際的股票，將能降低投資風險，且可能有更高報酬。

反之，若手中持有以下類型的股票，就需要格外留意，甚至果斷出清：

1.依賴資本市場「輸血」維生的公司

如仍在燒錢階段的科技股或新創企業，尚未穩定獲利前，全靠外部資金，以及融資支撐營運。一旦景氣反轉、資金斷鏈，極可能撐不下去。

2.競爭力弱、缺乏護城河的企業

這類公司在市場中沒有明顯優勢，產品或服務不具差異化，面對激烈競爭時，往往最先被邊緣化，市占率逐漸流失，甚至遭淘汰出局。

3.高本益比、未穩定獲利的「夢想型」成長股

若公司本益比已超過50倍，卻遲遲看不到實質獲利，顯示基本面薄弱，極可能只是資金炒作的產物，一旦熱錢退潮，跌幅慘重。

招式2》預留足夠現金

當市場情緒轉為極度悲觀時，正是價值浮現的時機。因此，在大盤尚未明確落底前，應預留足夠現金，以因應下一波多頭機會來臨。建議投資人保留現有投資部位的20%～30%現金，才能在股價低估時，有資金進場撿便宜。

至於如何判斷市場是否落底，雷浩斯提供兩項簡單指標：

1.指數不再創新低。

2.站穩季線。

招式3》落底後的選股與布局原則

股市跌深，總讓人想要撿便宜，如何挑股？怎麼合理布局，而不是接刀子？雷浩斯有以下建議：

1.核心持股配置

首選具備全球競爭力的優質企業，如台積電，作為核心配置標的。

2.高殖利率價值股

挑選殖利率達6%以上的好公司，具備評價與穩定收益等優勢，也相對抗波動。

3.從權值股發掘好公司

可從元大台灣50（0050）成分股中篩選，排除易受景氣循環影響的產業（如金融、原物料等），聚焦於具有高ROE、穩定現金流，且自身理解度高的公司，以提升勝率。

4.防禦型個股作為防守配置

川普關稅政策搖擺不定，可從不受出口影響的民生必需股，挑選股價在低檔的個股，例如大統益（1232）、統一超（2912）、全家（5903）、上洋（6728）、中華電（2412）、台灣大（3045）等，這類具剛性需求的企業，未來在不景氣時，仍具穩定營運動能。

面對劇烈修正與全球政經高度不確定的局勢，投資人無法預測市場反轉時點，但可掌握自身的資金與風險。正如巴菲特所言：「投資的第一原則是不要賠錢。」雷浩斯認為，投資並非追求最大報酬，最重要的是在空頭來臨前，做好防守，守住在多頭時賺到的資產，才能在下一輪行情回來時，擁有足夠銀彈，再度進場布局。