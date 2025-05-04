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新興市場有望重返榮耀

聯合新聞網／ Smart智富月刊
新興市場已經有很長一段時間的表現令投資人感到失望。圖／本報系資料庫
新興市場已經有很長一段時間的表現令投資人感到失望。圖／本報系資料庫

【撰文：曾淑雲】

新興市場已經有很長一段時間的表現令投資人感到失望，光是蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）與微軟（Microsoft）這3家美國公司的最新市值總和，就已超過晨星新興市場指數的整體市值規模，這也造成那些投資在新興市場的共同基金與ETF，面臨資金持續流出的困境。

不過，這樣的情況在最近幾個月似乎已經開始有所轉變，包括近期的中國及先前的印度等市場優異的股市表現，都正在重新吸引投資人的目光。由晨星（Morningstar）在2025年初發表的投資機構意見調查也顯示，大部分受訪的投資機構都預期，新興市場在未來10年到15年的漲幅可望優於美國股市，但這樣的樂觀市況是否會是另一次的曇花一現？

根據統計資料顯示，2010年到2024年這段期間，晨星新興市場指數的累計漲幅僅達到83%，同時間晨星美國市場指數卻足足大漲了6倍之多，而這也導致這2個市場的估值出現巨大落差。截至2024年底為止，晨星新興市場指數的近12個月本益比約為14倍左右，遠低於美國股市高達26.4倍的水準。

不過，從另一個角度來看，巨大的估值落差也為新興市場帶來重返榮耀的機會。在晨星發表的2025年展望報告中，被看好未來10年具有最佳報酬潛力的3個市場便是巴西、中國與韓國。分析師認為，對於那些能夠承受短期波動的長線投資者而言，當面臨到市場處於不確定的時期，反而能夠成為很好的買進時機。

除了具備估值的優勢外，持有新興市場股票也能夠在其他方面對投資人的資產組合作出貢獻。根據晨星的2024年度投資組合多元化觀察報告，新興市場股票與美國股市之間的相關性並不高，特別是在2000年以後，兩者之間的相關性實際上處於持續下降的趨勢。

談到新興市場，中國必然是個不能忽略的國家。最近這2、3年，投資中國地區的美國共同基金與ETF，已經連續第3年資金淨流出，基金經理人也持續將管理的資產由中國移往印度或其他新興市場國家。包括一黨專政下的專制風險、疫情結束後令人失望的經濟復甦步調、房地產市場困境、可能入侵台灣的威脅、人口老化問題，以及與美國之間可能發生的貿易戰爭等，這些都是讓投資人對中國市場卻步的原因。

儘管如此，過去一段時間中國股市、債市的表現實際上並不算差，晨星中國指數繼2024年交出將近20%的漲幅後，在2025年的前2個月又進一步上揚12%，而反映中國債市表現的晨星中國國債與政策性銀行指數，以人民幣計算的過去3年年化報酬率大約5%，績效表現遠優於同時期的晨星美國核心債券指數。

以一個擁有18兆美元經濟規模與14億人口的經濟體而言，中國可以說是一個有著複雜多面向的國家。當中國本土研發的AI模型DeepSeek在2025年1月橫空出世時，便再度讓大家認識到中國擁有的技術實力，更別提巴菲特（Warren Buffett）擁有的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）長期持有中國電動車製造商比亞迪（BYD）的股權，而中國的汽車製造商也早已搶占全球汽車製造業的領先地位。

經濟學家Louis-Vincent Gave認為，正是美國總統川普（Donald Trump）的貿易政策促進中國工業的快速發展，因為當美國針對中國實施各種出口管制後，勢必會讓中國被迫在各種行業都建立起屬於自己的上、中、下游垂直供應鏈。

站在晨星投資管理與研究團隊及中長期價值投資者的觀點，同樣認為中國市場具備上漲的潛力。晨星2025年的展望報告中，對中國股市的中期前景抱持樂觀看法，主要原因包括2024年實施的刺激措施將會持續發酵、更加節制的監管政策、企業獲利預期將溫和成長、隨著消費市場恢復穩定、幾家主要科技公司的展望將更為樂觀等正向的因素。

當然，中國股市近期的強勁表現可能只是另一次週期性的反彈，而中國國債殖利率的下降或許也是在反映中國經濟成長腳步的放緩，但也就是在經濟放緩之際，企業獲利能力將變得更加重要，特別是當美國股市的報酬較往年下滑，中國股市便有可能成為更具吸引力的投資標的。

總結來說，晨星2025年展望報告中，對投資中國提出了一個較為持平的結論：「擁有潛在的上漲空間，但未來的道路可能仍崎嶇不平。」（本文作者為晨星台灣區負責人）

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