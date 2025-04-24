看懂景氣循環 調整投資策略

【撰文：張真卿】

每一個地區乃至全球的經濟狀況都有跡可循，且常會依循一定模式而演進，這個演進模式不斷地周而復始。就常理來說，經濟循環由大而小分為「景氣循環」、「產業循環」和「庫存調整循環」。其中，景氣循環是經濟活動的核心，會影響整體經濟榮枯。而景氣狀況又會影響產業需求強弱，進而影響企業的庫存調整。因此，投資人只要洞察景氣趨勢，便能預測產業榮枯，提前布局或避險，提升投資勝率與回報。

景氣循環的順序為：蕭條（谷底）→復甦→繁榮（高峰）→衰退→蕭條（谷底）。

擴張期是由景氣復甦期開始，當景氣於谷底開始復甦時，企業的營收增加、獲利成長、每股盈餘（EPS）上升。因企業基本面表現亮麗，股價也跟著上漲。這段期間的特徵是利率由高檔走低，通貨膨脹在低檔，儲蓄率逐漸成長，企業獲利逐漸好轉，股市處於打底階段。此時宜投資債券基金、平衡式基金與股票基金。

景氣復甦之後，接著就進入繁榮期。景氣繁榮期的特徵是經濟持續成長，需求增加，消費提高，通貨膨脹持穩，利率由低檔開始上升，信用逐漸擴張，投機熱潮成長，有財富分配不均的現象。此時應投資股票型基金、不動產基金、中小型企業基金。

在景氣繁榮末期，企業獲利依然可觀，但無法再成長，股價呈高檔盤旋、漲不上去的現象，最後股市出現成交量暴增，股價不再創新高，此時景氣無力再往上攻堅，景氣擴張期結束，進入景氣收縮期。

收縮期是由景氣衰退期開始，此時企業獲利仍在，只是營收成長的速度變緩慢，獲利因為同業競爭而壓縮。這段期間的特徵為經濟成長停滯，需求萎縮，消費減少，通貨膨脹率蠢蠢欲動，利率停止上漲，甚至緩和下降，房地產股市由高檔下跌，信用出現緊縮現象。此時應投資貴金屬基金、能源基金與貨幣市場基金。

衰退過後，就進入景氣蕭條期，企業營收開始衰退，出現虧損，甚至倒閉事件時有所聞，人民失業比率升高，消費力道下滑。此時政府往往開始拚經濟，採取擴張的政策來刺激景氣復甦，如在貨幣政策上降低存款準備率、調降重貼現率，在財政政策上降低租稅，以及獎勵投資，擴大公共內需建設。這段期間的特徵為公司倒閉、失業率創新高，貨幣供給減少，投資活動停滯。此時宜持有現金，減少投資，等待復甦訊號出現，為迎接下一次景氣循環做準備。

因景氣循環是影響金融商品報酬率最重要的因素，所以觀察全球景氣變化、台灣景氣位置和產業景氣脈動，對投資十分重要。

全球的景氣變化，可觀察世界銀行（World Bank）發表的《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）報告。台灣的景氣位置，可追蹤行政院主計總處發表的景氣領先指標、景氣同期指標、每一季公告的國內生產毛額（GDP）等。其中尤以「景氣對策信號燈」（又稱「景氣燈號」）最為重要。

由於每年1、2月受到農曆春節假期、工作天數減少等因素干擾，再加上部分產業在前一年底已提前備貨。因此國發會表示，2025年1月、2月數據合併判斷，更能反映實際情況。

從今年1月外銷訂單狀況預估，2月海關出口表現應該不錯。此外，領先指標經回溯修正後轉為上升、同時指標亦續呈上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長。而全球AI應用商機持續暢旺、美國總統川普（Donald Trump）再次升級關稅威脅，帶動部分產業提前拉貨，有助台廠供應鏈營運維持穩健成長，且台灣內需消費市場仍熱絡，2025年2月，受惠於元宵燈會、世界棒球經典賽資格賽陸續登場，吸引大量消費人潮，為景氣成長挹注額外動能。

股市有句話，「藍燈買股票，紅燈數鈔票」，亦即景氣差時，景氣燈號是藍燈，此時股價通常也在低點；景氣熱時，景氣燈號是紅燈，此時股價通常也在高點。所以當景氣燈號在藍燈的時候，投資人就要低檔進場布局；當景氣燈號在紅燈的時候，投資人就要逢高賣股。

雖然目前台灣景氣不錯，但是景氣號燈在紅燈和黃紅燈已經盤整10個月，顯示往上成長動能的空間有限。台股指數從2024年10月開始在高檔震盪6個月，低點大約2萬2,000點，高檔大約2萬4,000點。建議此時持股部位不宜過高，要精挑細選基本面持續成長的優質股票，切勿追逐消息面的股票。

（本文作者為財經作者，著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本書）