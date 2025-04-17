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善用3大工具 打造安穩現金流

聯合新聞網／ Smart智富月刊
在進入超高齡社會的台灣，許多長者雖擁有自住房及退休儲蓄，仍擔心「活得太久，錢不夠」或「資產管理不當，遭詐騙」。因此，如何確保穩定的退休現金流，維持財務自主並兼顧資產安全，成為重要課題。（聯合報系資料庫）
在進入超高齡社會的台灣，許多長者雖擁有自住房及退休儲蓄，仍擔心「活得太久，錢不夠」或「資產管理不當，遭詐騙」。因此，如何確保穩定的退休現金流，維持財務自主並兼顧資產安全，成為重要課題。（聯合報系資料庫）

【撰文：駱潤生】

在進入超高齡社會的台灣，許多長者雖擁有自住房及退休儲蓄，仍擔心「活得太久，錢不夠」或「資產管理不當，遭詐騙」。因此，如何確保穩定的退休現金流，維持財務自主並兼顧資產安全，成為重要課題。對此，筆者認為，若善用以下3大工具整合規畫，就可以妥善因應上述課題：

1.年金保險：

可讓大家退休後的穩定現金流得到保障，特別是利率變動型年金保險，不僅能確保終身收入，還可部分對抗通膨。例如，若投入500萬元於美元利變型年金保險，每月可領取2萬元起的終身年金，確保基本生活支出無虞。

然而，年金保險的流動性較低，一旦進入年金給付期，便無法解約或貸款。此外，若要保人與被保險人為同一人、於年金給付開始前身故，保險公司須將保單價值準備金返還，該資產將納入遺產並需繳納遺產稅。因此，在規畫時應慎選適合的產品，並考慮未來資金的彈性運用。

2.以房養老：

對於僅擁有一戶自住房，且無子女或子女財務獨立的長者來說，以房養老是一種補充退休金的選擇，可活化資產、補足生活費。例如，一戶價值2,000萬元的房產，銀行通常可貸款70%（約1,400萬元）。若以35年（60歲至95歲）為貸款期限，每月可支領約3萬3,000元的退休金（逐月扣除貸款利息）。

不過以房養老也有其風險，貸款利息成本隨時間累積，可能影響最終可領取的金額。此外，若貸款年限屆滿但屋主仍在世，將無法繼續領款。同時，貸款未清償前，房產也無法順利留給子女。因此，長者可依自身需求選擇，如出租房屋的留房養老、賣屋換取退休金的賣屋養老，或捐贈房產換取終身安養服務的捐屋養老。

3.安養信託：

可確保資產按照需求運用，避免資產流失。例如，可將資金存入信託專戶，設定每月撥付生活費、醫療急難金、長照費用等，確保資金專款專用。此外，信託機制也能設計資產傳承規畫，確保資產按照長者意願傳承。然而，安養信託仍有管理費用的問題，部分長者可能擔心信託成本較高，或是家人誤解自己不信任親屬。但隨著信託制度發展，部分資產可透過投資運作來提升效益，使資產不僅安全，還能穩定增值。

這3種金融工具各有優勢，透過適當規畫，可讓退休財務更加穩健。但由於每位長者的財務狀況不同，適合的方案也有所不同。建議可尋求認證理財顧問（CFP®）等專業人士的建議，針對自身需求量身打造最適合的退休財務策略。（本文作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®））

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