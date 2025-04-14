女性退休理財的困境與解方

【撰文：王儷玲】

報告指出，亞太地區有81%的女性最擔心生活成本上漲，而台灣女性更因通膨和市場波動的影響，導致她們對退休儲備更為保守。由於對投資知識的了解不足，以及害怕投資失敗，台灣女性往往選擇傳統的儲蓄方式或單一股票投資，而非多元化資產配置。這樣的行為模式不僅降低了資產增值的潛力，也使女性退休後的財務風險更高。

調查進一步顯示，台灣女性在退休計畫上，傾向採取控制的方法來增加退休後的收入，例如減少開支、延遲退休或保守的儲蓄。然而，在低利率高通膨時代，單靠保本的儲蓄將無法應對通膨與未來生活成本的挑戰。調查也發現，有超過一半的台灣女性希望獲得更好的投資教育與財務知識。因此，建議女性應積極參加退休理財教育課程或演講，目前許多金融機構都提供免費的理財講座、線上課程以及互動式工具，可深入了解各類投資商品的特性、潛在風險以及收益，也有助於提升她們在財務決策上的信心與能力。

要特別注意，退休理財絕不應該太過保守，目前存款利率太低，難以對抗通膨與長壽風險，而須以多元資產配置方式因應。首先建議，女性民眾提早採取定期定額理財方法，每月拿出薪水的一定比率，如10%～15%進行退休投資，以掌握分批進場降低成本與風險的優勢，長期更可獲得投資的複利效果，減輕退休準備成本。此外，退休投資是長期布局，當金融市場大幅波動時，絕不要停損出場改存定存，在市場低點時要重新檢視投資標的適時進場，汰弱留強加碼投資，才能提升退休投資的長期報酬率。

此外，台灣女性具有早退休、餘命長且長期照護需求高的現象，因此一定也要提早進行老年醫療、防癌與長照保險保障規畫，可以透過「保單健診」檢視醫療及照護保險額度是否足夠。其實，準備退休金並非難事，只要把握及早規畫、定期定額、長期投資、選對投資標的與保障商品等關鍵原則，女性朋友們也能夠在退休理財上創造出穩定投資績效，擁有完善的老年保障。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）