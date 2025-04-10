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雙赤字警報

聯合新聞網／ Smart智富月刊
股市示意圖。聯合報記者曾原信／攝影
股市示意圖。聯合報記者曾原信／攝影

【撰文：朱紀中】

今年以來，連漲2年的美股風光不再，新興市場重獲資金青睞。尤其是中港股市，在DeepSeek（深度求索）展現AI實力後，中國科技股又成為資金矚目焦點。不過，中港股強勢反彈，不僅驅動資金從美股移出，部分新興市場股市也被攪動、變成受災區。東南亞股市（泰國、印尼、馬來西亞）今年以來在全球股市中敬陪末座，即是例證。其中，印尼因經常帳和財政「雙赤字拉警報」，股市一度單日大跌7.1%、觸發熔斷機制，過去半年合計已急挫19%，指數跌到比疫情前還低。

股市理論上會反映一國政經情勢，不只印尼如此，同一週土耳其也因政局不穩引爆股市熔斷。專家觀察，土耳其雖然過去1年吸引外資有成，外資今年1月持有土國政府債務比率一度衝高到10%以上。但近期因政局動盪，土耳其里拉賣壓迅速湧出，里拉兌美元匯率今年已大跌近7%，變成新興市場貨幣最遜咖。

這不禁讓人想起，2013年，摩根士丹利曾列出5個對外國熱錢流動特別敏感的發展中國家，點出這些國家因為對海外資本依賴，加上雙赤字問題，可能使這些市場容易大幅波動，因此稱其為「脆弱五國」，印尼和土耳其當時就名列其中。可怕的是，12年過去，雙赤字警報仍困擾著這2個新興市場國家，投資人必須小心！

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