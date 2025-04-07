4步驟檢視損益表 挖掘成長股

【整理：周明欣】

你還在聽信明牌？Out了！學會自己分析財報，才能掌握投資主動權。暢銷書《操盤人教你看財務報表》作者、曾在鴻海集團、台灣東洋集團擔任財務長與董監事的劉心陽，運用多年實戰經驗拆解財報核心邏輯，手把手帶你解讀財報，讓你輕鬆掌握獲利關鍵，投資更有勝算！

最近，他再出新作《會賺錢的人都這樣讀財報！財務長教你挑對績優股、避開地雷股》，分享個人獨門祕招，如何透視財報、秒懂公司狀況，進而快速掌握公司成長動能，輕鬆搭上飆股列車。

不過，在進入個股財務之前，要先選對產業。而展望2025年，對的產業非「人工智慧（AI）」莫屬。台積電（2330）董事長魏哲家就看好AI需求，未來5年年複合成長率將達近50%！從輝達（NVIDIA）與台積電聯手合作的AI晶片及高階封裝為核心，帶動主要供應鏈營收表現。重要受惠族群包含AI伺服器、關鍵零組件（例如散熱模組、機殼、電源供應器、印刷電路板（PCB）等），乃至高速傳輸、矽光子、機器人、無人機、人工智慧物聯網（AIoT）、個人AI超級電腦、AI手機、汽車智能駕駛晶片。

選對產業之後，要如何選出對的公司。劉心陽會從綜合損益表，透過以下4個步驟抓出業績成長股：

步驟1》觀察單月營收

當看到一家公司的月營收趨勢快速攀升，就應該立刻翻閱該股票季報，了解其毛利率走勢與獲利來源、營收組成與成長動力來源，確認是否為常態性的業績增長，甚至透過朋友打聽這家公司未來還有沒有什麼接單利多。通常，排除購併的特殊情況，單月營收比去年同月能持續成長30%，就是列入密切注意的門檻。

步驟2》觀察獲利成長動力

想了解公司的成長趨勢動力，除了觀察每個月會公布的營收之外，還可以觀察每季公布的財務三率（毛利率、營業利益率和稅後淨利率）趨勢表現。若財務三率的長期走勢皆為上升（即三率三升），代表公司成長力道強勁、前景佳。

以深耕AI領域許久的廣達（2382）為例，它的毛利率、營業利益率和稅後淨利率自2022年第3季起呈上升趨勢，前景暢旺。雖然2024年第3季，因高單價產品出貨拉升，使得零組件成本升高，壓抑毛利率與營業利益率表現。但隨著AI伺服器市場需求持續成長，廣達作為AI伺服器主要供應商，後續表現仍值得期待。

步驟3》避免業外收益過高

投資時不只要看公司有沒有賺錢，更要了解錢是怎麼賺來的。穩健的公司應該靠本業穩定獲利，而不是靠業外收入挹注。比如說，一家電子公司，如果靠賣電子產品賺錢，代表它的經營穩健；但如果它的主要獲利來自出租廠房的租金收入，那麼當租約結束或租金下降時，公司可能會出現獲利問題。因此，投資人應選擇本業穩定賺錢的公司，避開業外收益過高的公司，以降低風險。

投資人可以挑選稅前淨利逐年穩定攀升、源源不絕為股東賺進愈來愈多錢的公司。像是網路資料中心（IDC）營運商是方（6561），稅前淨利從2017年的4億6,400萬元，一路攀升至2024年的13億3,800萬元（詳見圖1）。這種公司的股價容易隨獲利趨勢一同向上，值得投資人留意。

步驟4》確認籌碼面相關資訊

投資時，不只要關注公司的獲利能力，還要留意它的資金募集情況。當公司計畫現金增資、發行或贖回可轉換公司債，或是發行海外存託憑證時，通常會釋出利多消息，以提高市場信心，吸引投資人參與。這可能帶動股價上漲，為投資人創造短期獲利機會。

不過要特別注意，當公司成功增資後，市場可能出現籌碼賣壓、股本膨脹、每股盈餘（EPS）被稀釋等影響。舉例來說，當公司發行新股後，總股數增加，但如果公司獲利沒有相應成長，會使EPS下降。這就像一個蛋糕，原本切成10片，大家分到的每片都比較大。但如果蛋糕被切成20片，每個人能分到的就變少了。長期來看，可能對股價不利。

選擇誠信經營的老闆

才能確保資金安全性

除了選對產業、選對公司以外，選對老闆，也是很重要的一環。因為投資股票，其實就是跟著老闆一起做生意。如果老闆的決策正確，公司賺錢，股東就能分享利潤；但如果老闆管理不當，公司經營不善，最終受傷的也是股東。