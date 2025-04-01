2策略波段操作 可轉債拉高勝率

【撰文：楊明峰】

隨著全球貿易戰升溫，股市震盪加劇，今年以來，台股加權指數一度下跌逾4%，美國標普500（S&P 500）指數更是跌超過6%。面對市場劇烈波動，投資人紛紛尋找防禦性的標的，而攻守兼備的「可轉換公司債」，將更能受到市場矚目。

擅長操作「下檔有限、上檔無限」可轉債的鄧軒浩（綽號「可轉債鄧哥」，簡稱鄧哥），因透過台光電（2383）、新光金（2888）等可轉債進行波段交易獲利，7年來，成功將30萬元本金滾大至1,700萬元，每年投資收益，遠超過年薪，在去年毅然辭職，成為專職的投資人。

鄧哥指出，以可轉債進行波段交易，可掌握以下6大關鍵重點：

重點1》選擇熱門可轉債：一般來說，日成交量達300張～400張以上即屬熱門標的，而在市場較冷清時，100張～200張的成交量也算熱門。流通性較佳的可轉債，相對具有更高的投資機會。

重點2》挑選110元左右的可轉債：可轉債市價接近或低於100元票面價值，通常代表市場認為該公司存在違約風險，股價上漲有限。而110元左右的可轉債，價格不算過高，又具備一定的上漲潛力。

重點3》檢視發債目的正向，篩選有獲利能力的公司：例如用於購買設備、原物料或擴廠，通常代表公司對未來營運展望正向，有利股價表現。而若目的是為償還舊債，則可能代表公司資金壓力較大，未來成長空間有限，需審慎評估。

重點4》關注競拍熱度：當競拍得標總金額遠超發行總額，通常代表市場對該檔後市充滿期待。

重點5》在股價處於低位階時進場：當股價從高點回落，經過一段時間盤整，或股價位處本益比河流圖的低位階，若此時公司發行可轉債，則後續股價上漲的機率相對高。

重點6》觀察籌碼與族群性，提高投資勝率：若主力、法人或特定券商分點持續買進，顯示市場資金積極布局，未來可轉債容易跟著股票上漲。此外，若產業內其他個股同樣表現強勢，具族群性連動效應，則可增加投資勝率。

在篩選出具潛力的標的後，鄧哥主要運用以下2大交易策略來進行波段操作：

動能策略》趁標的低價時，搭配籌碼、技術指標進出場

可轉債的日成交量通常不大，若突然爆量，可能代表主力或大戶提前布局，即將迎來股價上漲動能。例如，新光金在購併消息尚未曝光前，其可轉債已率先爆量，隨後隨著購併題材發酵，現股與可轉債價格皆迎來一波漲幅。

鄧哥的動能交易方式，是在標的價格處於低位階時，搭配籌碼分點分析、股價動能及技術分析指標等進出場。

①可轉債日成交量突破近期日均量2倍以上，開始逢低買進。

②股價突破轉換價後，若出現爆大量黑K，則陸續減碼或出場。

當貿易戰升溫、地緣風險加劇，股市充滿不確定性之際，鄧哥看好生技類股與台積電（2330）擴廠相關題材的可轉債，且具備籌碼穩定、具成長潛力的標。

由於可轉債市場的玩家相較於股票市場較為稀少，且吸引了不少大戶和主力進場，因此可轉債的價量變動更加敏感。無論是否操作可轉債，一般投資人可透過觀察可轉債的量價變化，從中發掘更多波段交易在股票現貨市場的機會，進而提高在股市震盪中的投資勝率。