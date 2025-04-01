【撰文：張真卿】

2024年底，美國電子產品外銷訂單年增率仍高達26.96%，顯示科技巨頭對先進製程和CoWoS的強勁需求持續。展望2025年，預計AI仍能持續扮演動能角色，支撐台灣出口在製造業下行時維持相對歷史強勁的個位數成長。

台灣勞動市場熱絡，2024年11月季調後，失業率持穩在3.41%，勞動力參與率59.29%，表現穩定，使消費擴張格局不變。預估2025年實質民間消費成長率維持2.02%成長。投資面則受惠於AI商機增加投資意願，包括輝達（NVIDIA）、美光（Micron）等外資進駐，加上川普上任後中美貿易戰預期催化下一波供應鏈轉移及台商回流，中研院預估，2025年民間投資年增率達5.46%。

台灣2024年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，燈號轉呈紅燈。同時指標經回溯修正後已連續20個月上升；惟領先指標連續5個月下滑，必須密切關注後續變化。

預估台灣經濟成長率，2025年將達3.29%

主計總處2024年11月初步統計，2024年第3季經濟成長率為4.17%，並預測第4季經濟成長1.72%、2024年全年經濟成長率為4.27%、2025年經濟成長3.29%。

2025年台灣經濟將逐季走高，主要原因是AI需求挹注投資和出口雙引擎。合庫金控預估，2025年第1季實質GDP年增率為1.9%，第2季為2.7%，第3季為3.9%，第4季為4.6%。

台灣製造業前景穩定，在全球需求回溫與通膨緩解的推動下，工研院預期，2025年製造業產值將成長6.48%。受惠於AI技術商機擴大，包含AI手機邊緣式運算與資料中心等終端應用，預期資訊電子產業將引領產業動能，2025年產值將有10.33%的成長。

2025年2月1日，川普正式宣布，除了對中國加徵10%的關稅，也對產品以運輸與設備為大宗的美國最大進口國墨西哥和加拿大加徵25%關稅。多數國家（包括日本）為了避免美國對其他國家開啟貿易戰與享有北美自由貿易區特惠，在墨西哥與加拿大均有設置車廠與機械設備廠房，將受到波及。但台灣出口美國多以資通產品（指資訊與通信技術相關的硬體、軟體或服務）為主，美中貿易戰之後，部分產能移回台灣生產，受影響較小。

川普開啟貿易戰，將增強通膨黏著性，且有利美元續強。因為關稅會提高進口成本，進而促使美國境內物價提高，這會降低美國聯準會（Fed）降息幅度，與其他國家利差擴大，使美元強勢不變。

在能源政策方面，川普指示內閣打擊創紀錄的通膨，也將宣布國家能源緊急狀態。計畫再次充實戰略（石油）儲備，並將把美國能源出口到世界各地。川普此舉將擴大能源生產，不利油價，但可能可以舒緩通膨。不過，因其趨嚴的移民政策恐將使美國勞動市場供需缺口再度擴大，並帶動薪資上揚，成本推升通膨的可能性升高，使聯準會降息空間較去年縮小，或者不降息。

2025年台股操作難度高，最主要原因是台股已經連續漲了2年；預估2025年，指台股數空間有限，區間震盪是波段操作良機。一般散戶喜歡追高殺低，在區間整理過程中，容易追到最高、殺到最低，結果受傷慘重。2025年的正確操作策略是選擇兼具成長與評價不貴的標的，且漲上去捨得賣，跌下來要勇敢買。AI的好，大家都知道，2024年只要和AI沾上邊都大漲，2025年精挑有實質獲利的AI概念股，才是王道。（本文作者為財經作家，著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本書籍）