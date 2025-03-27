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如何解決財富傳承3挑戰？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
示意圖／ingimage
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【撰文：楊馥瑄】

當提到「家族財富傳承」，許多人第一時間會認為，這是屬於金字塔頂端富人的議題。然而，事實並非如此，妥善規畫財富傳承不僅能保障資產價值，還能避免家族紛爭，確保財富的長久延續。所以財富傳承，不只是億萬富翁的專利，以下族群和資產狀況的人，也應該認真預做評估：

1.擁有多筆不動產：如果持有多筆不動產，這些資產在傳承過程中，可能需要繳納高額的稅金，若未妥善規畫可能造成家庭財務負擔。對於希望將房產傳承給多位子女的家庭而言，要先考量分配的方式。

2.經營家族企業的中小型企業主：許多中小型企業主投入大半輩子的心血經營企業，但若沒有完整的傳承計畫，企業接班過程中可能面臨稅務問題或繼承人選的風險，最終導致企業瓦解。

3.累積一定資產的中產家庭：無論是退休金、金融投資或高額的保單資產，這些資源在傳承過程中同樣需要考慮稅務、法律及家庭關係等因素。不當的規畫可能導致家族內部衝突或資產的快速流失。

4.需要保障特殊成員的家庭：如果家中有需要長期照護的成員（如身心障礙者或高齡父母），財富傳承不僅是資產分配，更是確保弱勢成員的生活保障與福利。

另外，財富傳承並非單純的「資產移交」，因常見有3大挑戰：

1.稅務負擔與規避風險：

高額遺產稅與贈與稅可能侵蝕資產價值，若無妥善規畫，可能因稅務問題導致家族需被迫出售資產以支付稅金。

2.隔代價值觀的差異：

每一代人的價值觀和理財習慣不同，可能造成資產管理理念的分歧。例如，父母傾向於穩健保守的資產配置，但下一代可能更傾向於追求高風險高回報的投資。

3.家庭內部的溝通與公平性：

如何避免遺產分配引發子女間的衝突是許多家庭面臨的難題。不明確的財富分配可能導致家庭裂痕。

為因應上述挑戰，有效的財富傳承需要結合專業工具與策略，可以透過幾個實用的方法執行，亦即以信託確保資產安全、善用保險進行稅務規畫、建立透明的溝通機制，並且尋求專業協助。

無論你的資產規模有多大，財富傳承都是值得重視的議題。透過提前規畫，使用正確的工具與策略，不僅能確保財富順利傳承，還能讓下一代在更穩固的基礎上實現家庭夢想，讓財富傳承不只是「錢」的分配，更是家族價值與使命的延續。（本文作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®）、國際認證高級理財規劃顧問CFP）

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