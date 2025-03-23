快訊

突襲罷團教會連署站遭控騷擾 游智彬稱「路過」：看到十字架比較興奮

陳佩琪心疼…柯文哲自曝血尿半夜痛醒 北所回應了

AI戰局亂 如何調整投資策略？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
在全球人工智慧（AI）產業驟然間爆紅的新創企業DeepSeek。路透
在全球人工智慧（AI）產業驟然間爆紅的新創企業DeepSeek。路透

【撰文：張凌雲】

首當其衝的就是之前一直被視為AI領頭羊的輝達（NVIDIA）股價率先大跌，以此為震央，幾大科技巨頭股價也都出現雙位數跌幅。到底DeepSeek公開的論文中寫了什麼？它會對全球科技業造成什麼衝擊？投資人又該如何應對？

DeepSeek優化演算法　大幅降低訓練成本

DeepSeek是中國對沖基金公司幻方量化旗下的一家子公司，成立於2023年。成立之初是幻方CEO認為AI對量化交易有幫助，希望能成立一家公司專門研發相關應用。

但由於中方被美國實施貿易封鎖，因此DeepSeek能買到的晶片只有閹割版本的NVIDIAH800與幻方之前為了拼高頻交易購買的A100兩種晶片，這兩種晶片都遠弱於市場用來訓練生成式AI最火熱的NVIDIAH100與GB200。

然而在這樣硬體不足的情況下，DeepSeek通過優化演算法，在短時間內讓自己建構的大型語言模型（LLM）達到了接近ChatGPT的程度，且花費與收費都比ChatGPT還低，這衝擊了圍繞ChatGPT與NVIDIA CUDA平台形成的AI護城河。

NVIDIA為首的AI科技業之所以能在過去3年大漲，本益比不斷調高，主要的立基點在於壟斷，這個壟斷是基於AI伺服器中心高昂的建置費用與CUDA平台的獨特生態鏈形成的。因此想進入生成式AI這個領域，大家的認知就是得擁有足夠多的算力並且需要用CUDA平台才能運行，也正是因為這樣的經濟模型，導致NVIDIA晶片長期供不應求。

但從DeepSeek公開的程式碼卻告訴市場，生成式AI的發展不見得一定要在掌握超高算力之下才能發展。

DeepSeek採用的AI訓練方法被稱為MoE架構（Mixture of Experts），這個架構的特色就是每次推理時只啟動少部分的參數，達到與具備更多參數模型相當的成果。除此之外，公開的論文也表示，DeepSeek還通過一種新的注意力機制MLA（Multi-Head Latent Attention）使得AI訓練過程中的記憶體使用量進一步降低，最後就是通過優化演算法繞過了NVIDIA的CUDA，讓H800的GPU能發揮出比美國科技公司預計的更高的效能。

通過這樣的方式，雖然DeepSeek生成的答案會比較簡化，但成本可以大幅度降低。DeepSeek宣稱的訓練費用只有ChatGPT的10%，雖然不見得是真實的答案，但所耗費成本的確會比ChatGPT還要低。

這讓市場質疑過去花大錢投資、購買AI晶片的企業開始面臨巨大的回本壓力，畢竟有更便宜好用的商品，未來大家是否仍會繼續使用你的服務？過去花的錢如何回收？因此在DeepSeek團隊公開程式碼後，NVIDIA的股價才會暴跌，幾大雲端服務供應商（CSP）大廠股價也都跟著下跌。

但儘管短線股價震盪，但筆者認為這不代表AI產業或是這些CSP廠長期成長將受到影響，畢竟低成本的AI會讓更多企業開始願意嘗試使用AI，從整個產業的角度來看，產業的成長速度應會加快，且這不一定會讓高端需求減少。

在DeepSeek問世後，預估未來類似的應用應該會如同雨後春筍一般湧出。因此筆者認為未來AI產業仍會高速發展，但將不會是龍頭壟斷，而是會百花齊放。

投資應選股不選市　主動型基金優勢提升

因此建議大家不要再只投資於現在的巨頭如MEGA 7、台積電（2330）等，應該開始著眼其他產業的龍頭，例如消費性電子、資安。甚至其他產業的AI應用，像是運動品牌、物療、運輸、醫療等等，過去它們對AI的應用比較少，未來可能大幅增加。

多數分析師都認同2025年的投資應該選股不選市。2024年許多主動型基金績效都遠低於市值型ETF，其中因素之一就是因為主動型基金有單一持股不可超過10%的規定，因此即便基金經理人再看好單一企業，當持股上漲到超過限制還是得賣掉，這是為了規避風險，但也錯失了某些機會。

不過，2025年這樣的限制很可能反而會是優勢。因為若市場大盤開始盤整，投資人聚焦於龍頭股，但龍頭股不漲的時候，通過選股與進出場時機判斷能創造的超額報酬將會更大。因此筆者建議，2025年投資人應該選擇主動型基金而非被動追蹤指數的ETF。產業部分，筆者仍看好AI帶動的各種應用，因此還是建議布局科技股為主。

（本文作者為基金事webzz創辦人）

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

陳其邁參加GTC大會為AI產業找機會 體驗機器人Blue

半導體業籲制定歐盟晶片法2.0 台灣成範例

輝達新世代AI晶片藍圖全揭露 法人預期仍由台積代工

相關新聞

AI戰局亂 如何調整投資策略？

中美戰場2025年延燒至AI領域。1月20日就在川普（Donald Trump）宣布投資5,000億美元大搞人工智慧（AI）基礎建設的隔天，中國AI低成本模DeepSeek問世，一時之間全球市場震盪。

62%年輕族群都選擇的理財工具

近年來台灣被動型指數股票型基金（Exchange Traded Fund，簡稱ETF）投資市場蓬勃發展，規模已躍居亞洲第3大，成為過去5年來全球成長最迅速的ETF市場。根據投信投顧公會與中山大學財管系最新的投資意向調查，高達62%的20歲至29歲年輕族群會選擇投資ETF，比率超過投資股票。另外，中國信託銀行發布《2024臺灣家庭理財暨世代退休大調查》，也發現ETF已超越儲蓄險，尤其是年輕族群更是接近5成，顯見ETF已成為民眾投資與理財的重要工具。

陸股上「牛背」？

看好陸股的呼聲再次響起！過去半年，國際資金陸續轉進估值相對偏低的中國股票，從美國上市的中概股買到香港掛牌的國企股。亞洲外資買超陸股金額甚至連續3個月超越近2年最被外資青睞的印度股市，港股短線（3個月、半年、1年）漲幅因此拿下亞洲冠軍，恒生中國企業指數近1年漲幅更達台股漲幅的2倍。

創辦人領軍 長期績效勝大盤

近年來，瘋買美股的國人不斷激增！根據證券商公會統計「海外複委託有效開戶數」，從2022年379萬8,100萬戶，在2024年底達到近590萬戶；而複委託全市場交易更火熱，2024年全年交易金額高達超過7兆8,300億元、年增率近75%，創下歷史新高。在其中，投入美股市場的資金就獨占逾7成之多。

用高息型ETF 打造月月收息組合

因應近年來高息型ETF的百花齊放，《Smart智富》「真．投資研究室」推出《人人都能學會靠高息ETF年年加薪全圖解》，其中不僅帶領股市新手認識ETF基礎概念、分類與投資眉角外，更針對具代表性與討論度的人氣高息型ETF進階介紹，並加入獨家的「峰哥點評」，讓你輕鬆掌握每檔標的的重點攻略！

用「一線投資法」平均年賺20%

近5年來，台股加權指數頻創新高，但震盪更加劇烈，尤其在2022年空頭來襲時，不少股票重挫超過20%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。