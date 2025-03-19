62%年輕族群都選擇的理財工具

【撰文：王儷玲】

近年來台灣被動型指數股票型基金（Exchange Traded Fund，簡稱ETF）投資市場蓬勃發展，規模已躍居亞洲第3大，成為過去5年來全球成長最迅速的ETF市場。根據投信投顧公會與中山大學財管系最新的投資意向調查，高達62%的20歲至29歲年輕族群會選擇投資ETF，比率超過投資股票。另外，中國信託銀行發布《2024臺灣家庭理財暨世代退休大調查》，也發現ETF已超越儲蓄險，尤其是年輕族群更是接近5成，顯見ETF已成為民眾投資與理財的重要工具。

就退休規畫而言，最常運用市值型、高股息或ESG等類型的ETF。以元大台灣50（0050）為例，其10年年化報酬率達14.65%，長期報酬非常穩健；其次是其總管理費為0.43%，低於主動式基金通常高達1%以上的費率，長期下來，費用的節省對投資報酬率會有明顯的助益。

根據晨星（Morningstar）的統計數據，台灣ESG類型ETF的市場規模已是亞洲除中國以及日本外最大，且證交所公布的ETF定期定額交易統計排行中，ESG相關的ETF占定期定額交易戶數排行前3名。這些ESG類型ETF融合財務穩健和永續理念的投資策略，提供長期穩定的收益，可支持永續社會價值創造雙贏。

為促進台灣金融商品的國際化，近期金管會積極開放主動式ETF及被動式多資產ETF的法規修法。根據金管會調查，目前17家有發行ETF的業者中，預估將有15家業者有意願參與新商品的發行，並於2025年即可見到新發行的首檔ETF商品，預估未來主動式及被動式ETF的規模將在3年內達到2,000億元。

即將開放的主動式ETF和被動式ETF最大的不同在於，主動式ETF追求較高超額報酬，可由投資團隊主動選擇標的，但在費率上仍低於共同基金；不過，因主動式ETF需多承擔研究費用，故其費率會高於被動式ETF。根據晨星對美國主動式ETF市場的分析，主動式ETF的平均費率大約較共同基金便宜36%左右。

總結來說，ETF具有風險分散、成本低廉、高流動性和定期配息等多項優勢，且未來ETF在台灣市場的發展將更趨多元化，能夠提供民眾投資理財時更豐富的適合商品。

然而，民眾在投資ETF時仍需明確了解自己的風險承受能力，並應仔細分析ETF歷史績效和費用結構，才能避開不必要的投資損失。若以存退休金為目的，建議最好能用定期定額長期投資方式，才能實現穩定資產增值的退休投資目標。

（本《Smart智富》月刊專欄作者，現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）