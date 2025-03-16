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陸股上「牛背」？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
陸股示意圖。（新華社）
陸股示意圖。（新華社）

【撰文：朱紀中】

看好陸股的呼聲再次響起！過去半年，國際資金陸續轉進估值相對偏低的中國股票，從美國上市的中概股買到香港掛牌的國企股。亞洲外資買超陸股金額甚至連續3個月超越近2年最被外資青睞的印度股市，港股短線（3個月、半年、1年）漲幅因此拿下亞洲冠軍，恒生中國企業指數近1年漲幅更達台股漲幅的2倍。

陸股漲勢能持續嗎？去年4個月漲35%、行情即陷入泥淖的歷史是否會再次重演？針對上述疑問，包括高盛、德銀、美國銀行等華爾街投資大行近期陸續發出研究報告，認為「深度求索」（DeepSeek）展現的技術實力，已讓全球投資者開始重新評價中國資產價值。

德銀認為，中國股票「估值折價」情況即將消失；高盛推估，廣泛採用AI，將讓中國企業未來10年每年每股盈餘平均提升2.5%，企業公允價值可望拉高15%～20%，依此試算，將吸引2,000億美元資金流入；美銀則預期，MSCI中國指數目前本益比僅11.3倍，隨著中國監管機構採取措施要求企業提升股東回報、國有企業提升價值，陸股將從「可交易」轉向為「可投資」，將讓陸股重獲長線資金青睞。

外資看多報告一籮筐，中國媒體跟著高喊：陸股已坐上「牛背」。儘管外資一片樂觀，但請注意，中國國家主席習近平近期在約見民營企業老闆時不忘強調「先富促共富」，顯示共同富裕的基調不變。如此一來，政策真的會鬆綁嗎？老闆們會相信嗎？後面應該還有戲！

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