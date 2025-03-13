創辦人領軍 長期績效勝大盤

【撰文：劉萍】

近年來，瘋買美股的國人不斷激增！根據證券商公會統計「海外複委託有效開戶數」，從2022年379萬8,100萬戶，在2024年底達到近590萬戶；而複委託全市場交易更火熱，2024年全年交易金額高達超過7兆8,300億元、年增率近75%，創下歷史新高。在其中，投入美股市場的資金就獨占逾7成之多。

美股市值不斷成長，關鍵在於「創新」企業

而國際認證理財規劃顧問（CFP®）吳盛富，在個人資產配置中，美股占比也超過了7成～8成，「因為美國是成長性強又最持續的經濟體，股市長期報酬佳，吸引了全球資金，使得美股市值不斷成長，至今已占全球股市總值50%以上！」而吳盛富認為，其中最大關鍵就是「創新」企業。

FinGuider美股資訊網暨瑞星財經科技營運長邱珩表示，在美股中，就有一個投資主題專門鎖定由創辦人領導的公司（Founder-Led Compnay），「這一類公司，不但在商業上創新成功，長期帶給股東的總回報，更是優於大盤許多！」

邱珩指出，創辦人領導的公司，長期投資績效能跑贏大盤，已經過多次研究與投資人的實證。2016年知名的貝恩策略顧問公司（Bain & Company），研究分析標普500指數中的200家創辦人領導公司，自1990年至2014年總回報率，是標普500指數其他公司的3.1倍。而貝恩還更進一步分析發現，即使扣除網路科技股，甚至扣剔除當年表現最強的蘋果（美股代碼：AAPL），創辦人領導公司的總報酬率，仍優於標普500指數中的其他公司。

接著在2016年，美股研究資訊公司Finbox編製有50檔創辦人領導公司的指數，至2021年止的總回報率竟贏過大盤4倍，若看近5年的表現，也仍然跑贏大盤近2倍。

為什麼創辦人領導的公司能有此佳績？邱珩研究歸納，公司成功的創辦人有5個特點：1.持有較多的股權，與股東利益具一致性；2.有明確的目標願景和強烈的使命感；3.追求公司發展的長期可持續性；4.靈活的決策能力且勇於承擔風險；5.打造的企業文化中不太有官僚主義。

而根據施羅德（Schroders）的調查發現，創辦人兼任執行長（CEO）的公司，對於研發、資本支出與購併等投資，都比同業更積極，因而營收成長動能強勁，股價表現也優於同業。

雖然創辦人領導的公司，過往的長期表現優異，但在目前市況下，還能維持好報酬嗎？邱珩表示，若以FinGuider美股資訊網的43個主題與概念股族群做比較，至2月18日止的近1年報酬，創辦人領導的公司有94%，雖輸給機器人的103.9%、無人機的126.5%、量子運算的204.4%，但大贏標普500指數的23.2%；再比較近1個月報酬，期間遇到市場大震盪之下，機器人、無人機及量子運算3個概念族群均是負報酬，但創辦人領導的公司繳出13.8%佳績，凸顯這一個主題的投資優勢。

觀察FinGuider美股資訊網的創辦人領導的公司主題名單，是標普500成分股中具代表性的15家創辦人領導的公司，若計算2023年至2024年的總報酬，有多達11檔在1倍以上，其中主要客戶為美國政府情報單位與國防部的帕蘭泰爾（美股代碼：PLTR），以10.8倍的驚人報酬居冠，而人工智慧（AI）龍頭輝達（美股代碼：NVDA）以8.2倍的漲幅其次，轉型成功的Meta（美股代碼：META）則以3.9倍的報酬排名第3。

不過，若綜合華爾街分析師的買賣評級與未來趨勢看法，戴爾（美股代碼：DELL）以獲強烈買進評級、趨勢最強而稱冠，輝達和Meta雖也都獲得強烈買進評級，但趨勢看好度相對不如戴爾；至於串流媒體Spotify（美股代碼：SPOT）、全球資安軟體龍頭CrowdStrike（美股代碼：CRWD）都獲得了買進評級，趨勢看好度分別排名第4和第5。

邱珩表示，上述創辦人領導的公司，在經營創新和創造長期價值上，擁有相當的競爭力，也因有效管理風險和多元化業務或產品發展，獲利持續提升，有機會帶給投資人不錯的回報率。

不過，邱珩指出，在2022年市場走空時，這一主題15檔標的平均跌幅為-25%，比標普500指數的-19%還要多，因此，波動度較高是投資人要注意的風險。