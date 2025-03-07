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用高息型ETF 打造月月收息組合

聯合新聞網／ Smart智富月刊
近年來高息型ETF的百花齊放。（聯合報系資料庫）
近年來高息型ETF的百花齊放。（聯合報系資料庫）

【撰文：梁孟娟】

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其中，透過高息型ETF，「每個月都有錢滾進來」是許多投資人追求的目標。但要如何打造每月安穩收息的組合？基本上，有以下2種配置方式：

配置1》0056＋00713＋00878

元大高股息算是所有季配的高息型ETF中，除息、領息月份最為特別者，它除息月份在1月、4月、7月、10月，也就是領息月份在2月、5月、8月、11月，剛好都跟其他檔錯開，因此投資人要進行月月收息的配置組合，元大高股息可以說是1檔必備的「固定成員」。

再來，屬於較資深的另外2檔——元大台灣高息低波（00713）和國泰永續高股息（00878），恰好都能夠各自補上剩餘月份的空缺：元大台灣高息低波的領息月份是落在1月、4月、7月、10月；而國泰永續高股息的領息月份則是落在3月、6月、9月、12月，因此組合起來剛好可以填滿1個完整年度。

這個配置方式可以讓投資人感到相對安心，因為比起後面幾檔新推出的「9字輩」高息型ETF，這3檔都算是老大哥等級，除了擁有較多的績效數據可以作為參考外，長年配息穩定的表現也更具有說服力。

假設上述每一檔各單筆投入10萬元、總投入30萬元為例，這樣的配置每個月可以領到約2,389元的現金股利。

配置2》0056＋00731＋00918

第二個高息型ETF配置組合，則在元大高股息之外，搭配了復華富時高息低波（00731）和大華優利高填息30（00918）。前者追蹤的是「富時台灣高股息低波動指數」，與元大台灣高息低波一樣，主打兼顧高股息和低波動的特色；後者則追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，是以市值前150大的企業為母體，並依照現金股利殖利率和「完成填息的次數比率」來挑選最優秀的30檔成分股。也就是說，大華優利高填息30不只講求高配息，也在乎填息狀況，可說是一款「更實在」的高息型ETF。

會採這樣的配置組合，首要是復華富時高息低波的領息月份（3月、6月、9月、12月）可以替代國泰永續高股息，而大華優利高填息30的領息月份（1月、4月、7月、10月）則可以替代元大台灣高息低波；再來，回顧2024年全年度的數據，復華富時高息低波與大華優利高填息30的配息表現皆非常亮眼，前者年均殖利率高達14.2%，後者則為13.1%，而「平均每月領息金額」為3,175元。如果投入的本金更大，得到的差距也會拉得更開！因此，若將這2檔ETF加入組合，可以有效提升整體配置的領息效果，讓「月月加薪」更有感。

以上2種月月收息的配置組合，提供給各位參考，當然市面上的配置組合絕對不只這2種，在資金等條件允許下，配置出最適合自己的收息組合，才是最重要的；當然，也不要忘了配息金額是浮動的，隨時掌握最新的狀況，再適時調整配置，也是必要的功課之一。

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