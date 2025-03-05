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用「一線投資法」平均年賺20%

聯合新聞網／ Smart智富月刊
近5年來，台股加權指數頻創新高，但震盪更加劇烈，尤其在2022年空頭來襲時，不少股票重挫超過20%。台股示意圖。圖／AI生成
近5年來，台股加權指數頻創新高，但震盪更加劇烈，尤其在2022年空頭來襲時，不少股票重挫超過20%。台股示意圖。圖／AI生成

【撰文：楊明峰】

近5年來，台股加權指數頻創新高，但震盪更加劇烈，尤其在2022年空頭來襲時，不少股票重挫超過20%。

面對震盪行情，投資人持股更為忐忑不安，然而，金融研訓院講師、全職交易人梁展嘉，過去14年來無須盯盤、不必選股，每年僅讓資金停留市場約3個月至4個月，卻能繳出年年正報酬、平均報酬達20%的佳績。更驚人的是，即使在空頭年，他的投資績效仍能超越大盤13.5個百分點以上，他究竟是如何辦到的？

1997年大三時，梁展嘉開始投資，陸續投入主動式基金與個股操作，但績效起伏不定，並不突出。2007年，他見識到美國次貸危機，並在2008年上半年注意到全美第5大券商——貝爾斯登（Bear Stearns）瀕臨破產，預感美國經濟即將迎來大風暴。

考量股市將進入空頭行情，以及自身的職涯與家庭因素，他在2008年5月毅然辭職，決定全職投資。同年6月、7月，金融海嘯引發股市暴跌，他趁台股反彈時融券放空個股，並一路操作至10月禁空令為止，短短4個月內大賺超過40%。隨後改以2倍槓桿放空台指期，卻遭遇短短1週台股強勢反彈千點，讓他過去半年的獲利幾乎全數回吐。

2009年，梁展嘉痛定思痛鑽研投資，深入學習技術分析，最終成功摸索出「一線投資法」。當時，他將加權指數1989年至2009年的日K線圖列印出來，逐根K棒回測後發現，只要在每年第4季，依據10日均線（10MA）操作買進大盤，並於隔年第1季賣出，必能獲得正報酬。因此，他自2010年起正式採用這套策略，至今勝率極高。

統計1987年至今近37年間，台股共有11年下跌，其中近14年內4次下跌：2011年跌21.2%、2015年跌10.4%、2018年跌8.6%、2022年跌22.4%。若採用一線投資法，則可分別獲得12.9%、4.6%、4.9%、8.9%的正報酬。與大盤相比績效可勝出13.5個至34.1個百分點。

梁展嘉運用最多3倍槓桿，以一線投資法操作台指期，近14年來平均報酬率達20%，更將300萬元投資本金一路滾大至6,000萬元。他表示：「不使用槓桿，單就操作加權指數平均報酬率逾7%，以元大台灣50（0050）等市值型ETF替代，回報則相近。」憑藉這套簡單易操作幾乎是必勝的投資戰法，梁展嘉不僅實現財富自由，更因資金僅需停泊市場約1季，每年還賺到8個月至9個月的時間自由。

依據2行情，擬定投資操作策略

在過去37年，梁嘉展嘉的一線投資法年年穩健獲利，尤其趁年底作帳行情、紅包行情操作，勝率最優。而依行情特點，他的操作重點如下：

類型1》沖天式：紅包行情

加權指數在第4季常處於低檔橫向整理，形成「三支腳」的型態，並於隔年1月時向上拉抬，形成紅包行情。

①買進時機：最早自9月下旬開始，最晚至隔年1月上旬，每次買入約間隔1個月。

②買點：當指數跌破10日均線並觸及波段低點後出現反彈，再度站回10日線（以收盤價為準）時買進。操作上至少有2個買點，最多不超過4個。每個低點從相對高點下跌約3個至5個百分點。

③賣點：當隔年1月指數發動攻勢「一飛沖天」時，直到漲勢趨緩並跌破10日線時賣出所有持股。若大盤拉抬後始終未跌破10日線，最快可在農曆春節前獲利賣出。反之，若指數未有明顯攻勢，最晚應於隔年4月1日前賣出。

類型2》階梯式：年底作帳行情

當加權指數在第4季出現年底作帳行情時，通常每個波段的低點猶如階梯般逐步墊高，一階一階向上推升。與「沖天式」不同，階梯式行情通常在第4季已完成拉抬。

①買進時機：最早自9月下旬開始，最晚至12月下旬，每次買點同樣約間隔1個月。

②買點：當指數跌破10日均線並出現波段低點後，再度站回10日線買入，即為買進時機，同樣要有2個～4個買點。與沖天式不同的是，階梯式買點將持續墊高。

③賣點：在隔年第1個交易日賣出所有部位。

首次操作一線投資法，資金控制在50%以內

梁展嘉在上述操作原則下，37年來平均績效達13.2%。不過，梁展嘉也提醒，初學者剛開始操作一線投資法，因對行情判斷還不熟練，建議先避免槓桿操作，甚至可將投資資金控制在50%以內，待歷經多次實戰操作後，再逐步擴大資金部位。

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