投資美國股市的優勢與風險

【撰文：Rick Rieder】

當今的市場環境，許多預測者常隨著調查和數據公布起舞而改變看法——導致市場波動度提高。因此，當我們考慮投資時，「掌握我們已經知道的、釐清我們需要知道的，以及找出我們可以依靠的」，是應對市場不確定性的基礎，也才能做出合適的資產配置。

優勢》美國經濟成長 表現持續亮眼

先前美國商務部經濟分析局（BEA）發布的修訂結果顯示，全美有近3,000億美元的實質國內生產毛額（GDP）並未納入計算，這一數字相當於芬蘭或葡萄牙整體的經濟產出，導致可支配所得、儲蓄率全數上修，進一步強化人們對經濟成長持續的信心。此外，就業人數穩定成長也撫平了市場對於勞動力的擔憂。美國經濟表現獨步全球。

這個現象最主要的關鍵在於「服務消費」化身為成長引擎。2000年後期，以服務為導向的消費、貿易和投資超越商品，躍升為美國最大的經濟貢獻來源。

這對經濟韌性的影響不容小覷，服務消費遠比商品消費更加穩定，因為面臨財務壓力時，消費者常優先縮減商品消費。而當服務消費穩定保持2%～3%的成長率時，除非發生重大衝擊，否則經濟很難陷入衰退。

這樣的轉變也明顯反映在標普500（S&P 500）指數的成分股上，如今前10大權值股，由提供服務的科技公司，如蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）等主導，與20世紀由石油和汽車公司，如通用汽車（General Motors）、埃克森（Exxon）等引領的情況形成鮮明的對比。

30年前，10大權值股的淨負債與市值倍數比為0.29，現在則是-0.041，顯示公司持有的現金部位多於債務，反而成為高利率環境下的受益者，它們無須透過舉債籌措營運資金，而是靠手中的現金支應大部分國內資本支出與研發所需經費，帶動國內經濟成長。

風險》美國政府負債 值得投資人持續關注

不過政府債務負擔則是市場面臨最大的問題，這或許會決定美國經濟的命運與未來的投資方向。

隨著人口老化，社會安全和醫療保險方面的必要性支出增加，料將進一步排擠教育、城市發展、研究計畫和國防的資金。而政府在這種赤字擴大、高利率環境下的利息負擔也值得擔憂。如果以4%的平均償債成本計算，到2034年，利息支出將達到2兆7,000億美元，占政府預期財政收入的37%。

若美國想解決財政赤字，常見有幾種做法：即固定利率（現代金融體系不太可能實現）、大幅度提升的嬰兒潮（不太可能重演）、徵稅增加收入（會壓垮中產階級）和削減支出（可能會成為一場零和遊戲）。

解決這個問題的唯一可行之道，是嘗試擺脫債務負擔。名目GDP成長率如果持續高於償債成本，就能隨時間逐漸削減債務。

不妨思考一下，如果名目GDP成長率為4%，償債成本亦為4%，未來10年政府負債增幅將比GDP高出12兆5,000億美元，負債相對於GDP的比例將攀升至1.3倍，將高於目前的1.2倍；然而，倘若名目GDP成長率維持在5%，同時償債成本降低至3%，到了2034年應有望稍微減少負債。所以與其思考「該花多少錢」，不如思考「錢該花在什麼地方」才能帶動成長？

過去幾年由於政府資金投入在提高生產力的基礎建設項目，產生更高的GDP乘數，使得債務問題獲得控制。基礎建設對整體經濟所產生的連鎖效應，每花費1美元可為經濟帶來1.4美元的價值。如果是投資於半導體等生產力特別高的領域，每花費1美元則可為經濟帶來4.74美元的價值！換言之，舉債投資有助提升生產力之項目，最有機會讓美國藉由「經濟成長擺脫債務壓力」。

靈活調整投資組合 40%配置於股票資產

長期來看，股票仍將是驅動報酬的資產類別，尤其大量科技支出所帶來的利多效應逐漸顯現，企業獲利持續成長，不過當前評價偏高。

債券市場的部分，與過往相比，實質利率仍極具吸引力，固定收益資產現在更重視收益而非存續期。另外，非投資等級債的技術面和基本面可以說是前所未有的好，不過分散性也大（各區域和產業的表現差異大），因此選擇性地承擔信用風險非常重要。

隨著全球央行開始非同步降息週期，亞洲部分地區能提供不錯的殖利率和總報酬機會。實體資產，如黃金和比特幣，也已經成為具吸引力的多元化工具。

當今世界充滿不確定性，但機會也同樣存在。美國儘管有必須面臨的風險，但仍是一個獨大的經濟強國。我們認為，資產配置可以逐步向「40：50：10」邁進，其中40%投資於股票（以科技為主的成長動力），50%投資於優化固定收益（透過利差以有吸引力的實際利率獲得更多收益），以及10%投資於低相關的客製化交易（通常與信貸和房地產相關），形成一個能夠應對未知情況發展的投資組合，並利用已知的訊息，在未來各種潛在結果下，發揮作用。（美國賓州大學華頓商學院MBA）