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提早建立退休雙帳戶 國人退休理財計畫常面臨4大挑戰

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台灣2025年正式進入超高齡社會！但長壽帶來的不僅是活更久，而是一場財務挑戰。（聯合報系資料庫）
台灣2025年正式進入超高齡社會！但長壽帶來的不僅是活更久，而是一場財務挑戰。（聯合報系資料庫）

【撰文：王儷玲】

台灣2025年正式進入超高齡社會！但長壽帶來的不僅是活更久，而是一場財務挑戰。根據中國信託銀行最新發表的「2024台灣家庭理財暨世代退休大調查」，國人預期壽命會延長，認為平均需準備的退休金增加到1,427萬元，而有近80%的人自認退休準備規畫不足；約20%的60世代民眾認為，退休金需達2,500萬元才足夠，創下調查以來新高紀錄，顯示國人在長壽時代下的財務規畫面臨更大的挑戰。除此之外，調查顯示國人在做退休理財計畫時，常面臨4大挑戰：

1.無法堅持專款專用規畫：

在市場波動下，當有投資機會時，許多人無法堅持原有的專款專用或緊急預備金規畫，有67%的人會為了追求更高報酬率而放棄既定策略，將資金轉移去投資新投資標的。

2.購買不適合的產品：

有42.4%的民眾喜歡買季配息或月配息的ETF，特別是年輕族群，但並不是所有人都適合買此類商品。

3.長期理財困難度高：

有53%的民眾表示市場動態很難捉摸，面臨「不知如何理財規畫」以及「缺乏理財動力」的挑戰。

4.因退休金不足無法退休：

有34.9%的民眾認為，缺乏專款專用的退休金會成為退休後的重大挑戰；有34.8%的人擔心身故後無法妥善照顧家人；或煩惱不知如何傳承財富。

要解決以上這些財務挑戰，最好是建立退休雙帳戶，即「樂活帳戶」和「健康帳戶」。「樂活帳戶」專注於累積穩定的財務基礎，以確保退休生活品質無虞，建議民眾透過定期定額搭配多元化投資組合，並採取人生週期投資理念，比如早期多投資股票或積極型基金，晚期則逐漸提高債券或穩健型基金比例，以達到早期增值、晚期保值的成效。

「健康帳戶」在應對未來可能增加的醫療與長照費用，建議提早規畫購買3種保險：一是實支實付醫療險，確保住院或手術時能減輕自費壓力；二是傷害失能照護險，在意外導致失能時每年提供照護費用，維持長期照護品質；三是重大傷病險，幫助罹患重大疾病時有即時資金應急。

透過退休雙帳戶策略，讓民眾在「專款專用」雙管齊下，使退休生活可以更有保障；同時，因為可以彈性配置雙帳戶策略，像是將投資收益的一部分轉入健康帳戶以因應突發的支出，或是遇緊急需要也可暫時支用健康帳戶，既能因應不同人生階段的需求，自己也可以擁有退休樂活、健康雙保障。（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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