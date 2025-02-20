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泡沫消風

聯合新聞網／ Smart智富月刊
「川普2.0」登場，市場擔心債務規模可能失控，債券拋售賣壓於是一波接著一波出現。（美聯社）
「川普2.0」登場，市場擔心債務規模可能失控，債券拋售賣壓於是一波接著一波出現。（美聯社）

【撰文：朱紀中】

「川普2.0」登場，市場擔心債務規模可能失控，債券拋售賣壓於是一波接著一波出現。過去4個月，儘管聯準會（Fed）按著節奏逐步將基準利率調降1個百分點，達到4.33%。可是，同一時間，美國10年期公債殖利率卻因為市場賣壓不斷，被推高超過100個基點，看空的交易商甚至高喊殖利率會突破5%。隨著10年期公債殖利率攀高，股票賣壓跟著出籠，讓美國資本市場開年就陷入股債同跌窘境。

AI股回檔帶動科技股拉回，各種AI泡沫破裂的論述紛至沓來。不過，仔細看基本面，反映景氣榮枯的美國ISM製造業指數，2024年12月連續第2個月成長，還創下9個月新高，顯示包含AI投資在內的製造業景氣正緩步回升。

同時，標普500指數的企業獲利已連續5個季度正成長，最新1季也將有雙位數增長。另外，隨著美國薪資成長率拉高，反映生產力狀況的「每小時實質產出年增率」已來到2%高檔。這些數據都顯示，AI投資正在改變美國經濟體質。美國銀行因此樂觀預測，債券拋售潮讓科技股的「泡沫消風」，短期陣痛其實有利於科技股長期上漲。美銀的推估是否過度樂觀？可用即將公布的企業財報深入檢證。

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