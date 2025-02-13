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企業團保 究竟是誰的保險？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
筆者任職於財團法人金融消費評議中心時，曾代表該中心替同仁購買企業團體保險，當時頗為猶豫，因該中心對其員工似乎沒有保險利益可言。 路透
筆者任職於財團法人金融消費評議中心時，曾代表該中心替同仁購買企業團體保險，當時頗為猶豫，因該中心對其員工似乎沒有保險利益可言。 路透

【撰文：林建智】

筆者任職於財團法人金融消費評議中心時，曾代表該中心替同仁購買企業團體保險（簡稱企業團保），當時頗為猶豫，因該中心對其員工似乎沒有保險利益可言。所謂企業團保是由企業擔任要保人，以其員工，甚至是配偶、子女與父母為被保險人所投保的人身保險，根本欠缺保險利益。此外，若企業團保含有死亡保險，也常因缺乏被保險人的書面同意而導致契約無效，形成實務脫離法規之現象。

企業團保的紛爭也層出不窮，如企業為節省保費，限制員工申請理賠以控制賠款，致員工索賠無門。又曾有企業因財務困難而逕行解約、捲款（解約金）潛逃，造成員工保障全失。不禁令人質疑，企業團保究竟是誰的保險？現行制度皆以員工為被保險人，而擔任要保人的企業，其保險利益何在？長久以來，保險業者為求業績而罔顧法規，相關單位卻視若無睹，不僅損及客戶權益，甚至引發勞資或稅務爭議。

筆者以為，應回歸以被保險人為當事人之架構，由員工擔任要保人兼被保險人，企業則居於代理人之地位，以「集體」方式代替員工投保。如此自然不會有保險利益或書面同意的問題；而企業既非當事人，便也無權任意解約或限制理賠，上述弊端自可迎刃而解。至於保險費如何支付，則取決企業與員工之約定。保費支出之稅務處理及保險給付能否抵充雇主責任等事宜，自應依循相關法律規定，以避免假企業團保之名，行規避雇主責任與租稅負擔之實。

對能購買團保之「團體」，現行制度也設有「非以購買保險而組織之特定團體」之限制，據說是要防止「團單個賣」之取巧。然在盛行團購的今日，此限制似已不合時宜，若能開放民眾可團購保險，既可增加議價空間，亦可回饋所節省的管銷費用，也可算是「公平待客」之另類實踐。企業團保本是增進員工福利、改善勞資關係的重要工具，各界應破除「付費者為當事人」的陳舊思維，將企業團保回歸員工所有。企業應本諸社會責任悉心代理，萬不能反客為主、本末倒置，違反企業團保之良善本旨。若能掙脫法規桎梏，企業團保險將可進化成為嶄新版本，其運用場景及商品設計便能創新多樣，如此更能貫徹「普惠保險」之理想。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為政治大學風險管理與保險學系教授、台灣保險法學會理事長、繼耘保險文教基金會董事長）

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