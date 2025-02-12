謝士英：投資就像種咖啡樹

【撰文：湯名潔】

「財務自由」這個詞，重點不在「財務」，而是在「自由」二字。這是《一起存股去！選對公司、長期買進，用「咖啡園存股法」打造花不完的退休金》作者謝士英對「財務自由」一詞的詮釋。

現年69歲的他，享受著這份自由已經14年了。55歲時，他從國立高雄師範大學工業科技教育學系的教職提早申退，成為每天睡到自然醒，把打籃球當成「職業」的退休族。儘管他認為財務自由的重點不在財務，但他積累出的財務實力卻令人稱羨——截至2024年8月，他的股票總資產幾近7,000萬元，1年可領到的現金股利高達約250萬元，換算下來，每個月平均來自股票的被動現金流，超過20萬元。

「這個結果其實是水到渠成的。」接受《Smart智富》月刊專訪的謝士英說。在45歲才開始學習投資、歷經股市跌宕起伏至今近24年的他，「耐得住性子，不從眾，也不跟別人比較。」他是這麼評論自身的投資風格。但他並非一開始就如此有定見。由於擁有大學教職，過去銀行利息又高，他在45歲以前從未想過需要投資理財，買進的金融商品僅有意外險，以及1檔因為人情壓力而申購的共同基金。甚至，因為父親熱中股市交易，他索性把錢交給父親代操，不管不問。直到有一天，他驚覺號子裡的股民很容易因為一點風吹草動，就搶進搶出，讓他重新審視父親操作股票的方式。

「跟你說個笑話，有天不知從哪傳來坦克車要包圍總統府的消息，造成投資人瘋狂賣出股票。我問，怎麼不去查證消息的真實性？有人回答我，我忙著賣股票，沒空！」這件荒謬的往事，讓謝士英決定收回投資自主權。

打算自己來之後，謝士英開始思考，什麼樣的投資策略，才是對的方式。「股市裡大家買進賣出，習以為常，但多數人是虧錢的，這樣的投資方法一定有問題。」謝士英曾在國立高雄師範大學工業科技教育學系裡開設「創意思考」課程，教導學生跳脫窠臼，獨立思考，因此針對大家慣用、卻大有問題的投資方式，他也身體力行展開研究，秉持他最喜歡的1句話「站在巨人的肩膀上」，他將《富爸爸，窮爸爸》書中的概念、「傻瓜投資法」的訣竅，以及巴菲特（Warren Buffett）的「價值投資」思維一一吸收，逐步發展成自己的1套操作邏輯。

這套股票操作邏輯，他取名為「咖啡園存股法」。謝士英認為，投資就像種咖啡樹，你栽下1棵咖啡樹後，等待它長出豆子，然後繼續播種、擴大種植面積，最終，你就有了喝不完的咖啡。其實這套投資哲學並非謝士英獨創，身為巴菲特的信徒，他將股神著名的「滾雪球理論」融會貫通後，想到自己有喝咖啡的嗜好，命名的靈感就這麼來了。

「咖啡園存股法」的精髓是「只買好公司」和「買在好價格」。謝士英在《一起存股去！選對公司、長期買進，用「咖啡園存股法」打造花不完的退休金》書中，用將近300頁的篇幅，娓娓道出這2個不敗心法的奧妙。

書中說道，好公司必須滿足2個條件，一是處於不易被淘汰的產業，像是食品業、銀行業、電信業等民生必需產業，另一則是近10年穩定配發股息，畢竟存股的目的在於創造穩定的被動收入。至於好價格，則是以5%的殖利率作為合理價的參考點，以此為基準，10%殖利率算是便宜價，2.5%算是昂貴價，換算成「本利比」（股價÷股利），依序是20倍、10倍和40倍。買進好股票之後，不必想著賣出，碰上股價下跌，只要確定公司基本面無虞，便可逢低加碼，用時間積攢資產。

從45歲踏上投資之路，這一路上，謝士英眼見不少朋友慘賠，退出這趟奇幻旅程。他自己呢？有沒有讓他體悟市場殘酷本質的慘痛經驗？《Smart智富》月刊記者2次追問，答案竟是他一路走來順風順水，想不出有任何重大投資失利的例子。「或許有1、2家公司因為接班無人，或者產業陷入低潮，讓我後來決定減少持股、轉到其他公司，但用我的方式來累積股票，長期來看，都是好結果。」他說。

謝士英說，他的下一個目標是平均每天自動有1萬元現金入帳，亦即每年能領到365萬元的現金股利。「我設定這個目標，只是把它當作1個前進的方向、1種通關遊戲來看待。」驚人的目標，他說得雲淡風清。或許，悉心照拂著「咖啡園」，與其稱其為存股，謝士英如今更像是在享受田園之樂，結實纍纍的喜悅，勝過任何金錢報酬。