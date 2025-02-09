趙永馨：茶能化干戈為玉帛

【撰文：湯名潔】

提起趙永馨，人們會想起1980年代以一系列瓊瑤連續劇走紅台灣電視圈的靈氣玉女。《幾度夕陽紅》裡，她是「遺世獨立的小星星」楊曉彤；《煙雨濛濛》裡，她是等不到傾心之人回眸的陸如萍；《庭院深深》裡，她是憨傻得讓人心疼的余翠珊；在《六個夢》之2〈啞妻〉，她飾演的莫雁華，雖讓出了愛情光環給女主角，但無可掩蓋的女神光芒，仍深深擄獲一眾粉絲的心，以至於30餘年後，當台灣觀眾憶及當年的瓊瑤女郎，現今已淡出螢光幕，將主力放在幕後製播的趙永馨，依舊讓人難忘。

除了製作影視作品，近年趙永馨另有一項生活重心——推廣茶道文化。她在台灣茶發祥地的三峽，創設茶道交流會所「馨茶館」，與舊雨新知聊茶、煮茶、品茶，她也不定期在擁有45年經營歷史、台灣茶藝師養成據點「陸羽茶藝中心」開班授課，指導學員識茶、選茶。是故，現年62歲的她，即便已褪去大明星華美外衣，身畔人潮依然絡繹。

趙永馨自2013年起陸續考取泡茶師、茶藝師、評茶師等多張專業證照，得以在台灣與中國兩地傳道授業，一直以來，她的起心動念不為賺錢，而是希望以自己最愛的飲茶為媒介，活絡自己的交友圈。

在教茶過程中，讓她印象深刻的是特地來學茶的孩子，這是因為，「現在的年輕人，已經不太知道茶的原始風味了。」她感慨的說，現今的台灣，加工茶飲琳琅滿目，人們習於購買添加了香料及非天然成分的茶品，讓人無法品嘗到茶湯的真實滋味。「現在，喝茶是變得普遍了，但我們也有點走偏了。台灣茶商的工藝如此精良，茶品不走向高端、精緻化，實在可惜。」趙永馨說。

「我是急性子，喝茶能讓我平靜下來。」除了用茶湯保健身體，趙永馨也在飲茶的過程中，找到心靈的健康。從選出符合此刻身心狀態的茶品、擺妥茶席、悉心泡茶、嗅聞香氣，到溫潤的茶湯入口，享受它的滋味，每個步驟都是撫慰與療癒。她笑著說，每當她與先生有矛盾、陷入冷戰時，她會先藉由泡茶冷卻自己的憤懣，再幫對方倒上一杯茶，「請喝茶」短短3個字，往往能化干戈為玉帛。

「喝茶應該是很生活化的事，你不需要買太貴的茶，而是要選身體喜歡的茶。」當《Smart智富》月刊記者詢問該如何選茶、何時喝茶等細節，趙永馨強調，飲茶可以風雅，但非嚴肅之事，無須給自己設置太多條條框框。「你可以加蜂蜜、加菊花、加鮮奶，只要你用的是天然的茶，那麼，喜歡就好。」她說。

「新冠疫情過後，我常喝白茶，比如白牡丹。」趙永馨分享她平日裡，除了喝白茶外，早餐、午餐後也會來杯黑茶，或者青茶（烏龍茶）去油膩，下午則會泡壺紅茶暖胃，甚至晚上還會喝自己配的茶，幫助放鬆。

除了在台灣教茶，過去10餘載，趙永馨經常前往中國，推廣飲茶文化。2024年，她又有了新的方向——在越南推廣台灣茶藝。「去越南推廣茶藝文化賺不到錢，但我本來就不是要去賺錢，那就是一個『渡茶』的緣分。」

越南以盛產茶葉聞名全世界，趙永馨應越南學員的請求，將台灣飲茶文化帶進當地，並已取得陸羽茶藝學院越南分院獨家代理人資格。她亦在位於胡志明市的茶師培訓學院開設1週須上完10堂專業課的密集學程。「我喜歡這樣緊湊的課程，學員的情緒一直在裡面，沒有跑掉，而且在現場，有同學互動、老師備詢，學習的效果很好，氣氛也熱絡。」她談及在越南教茶的種種，興奮之情溢於言表。

從陸羽到馨茶館、從台灣到越南，趙永馨忙得不亦樂乎，看似事業心爆棚，但追根究柢，依舊是那片愛喝茶的心思。「當你喝到一杯來自武夷山的茶，即使無法親自前往，也能透過品嘗它的滋味，感受到此一遊的快意。」洗盡鉛華的大明星，因著對於茶的熱愛，她的第二人生，仍是那麼多姿多彩。

以茶會友，是趙永馨生活中的一大樂事。在這盞茶時光，喝茶成了更高層次的精神享受。