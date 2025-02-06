4步驟精挑潛力股 穩健獲利

【整理：周明欣】

股市總是充滿機會，如何從中找到價格能大幅飆升的股票，是每一位投資者都在追求的課題。1978年出生，2010年第一次買股、37歲就財富自由的K線捕手楊忠憲認為，只要從「強勢股」、「成交量放大股」和「低基期起漲類股＋多方結構續漲類股」3面向找股，再用「10秒鐘個股快篩法」剔除雜魚，並以「觀察股評分表」從7大指標全方位解析股票價值，就能快速縮小範圍，挑出潛力股！

楊忠憲在新書《專買黑馬股3：K線捕手楊忠憲教你用1張表逮飆股》中，就大方公開自己的獨門投資心法，其中他特別鎖定技術面選股，是因讓他更迅速地辨識出那些已經具備強勢上漲潛力的飆股，而他的選股流股分為以下4個步驟：

步驟1》3面向打造股票池

台股上市櫃股票加起來總共近2,000檔，數量龐大，為了提高挑選飆股的效率並縮小範圍，楊忠憲會先從3個面向來尋找符合技術面的個股：

1.強勢股：

強勢股是指「漲幅前100名，且前一天成交量大於500張的個股」，其背後通常有具吸引力的題材或基本面支撐，符合市場熱門趨勢，是市場資金集中流入的標的。

2.成交量放大股：

成交量放大股是指「今天成交量／昨天成交量前100名，且成交量大於1,000張的個股」，代表市場關注度提高，買賣雙方交易頻繁，往往伴隨股價波動，可能帶來較大的獲利空間。

3.低基期起漲類股、多方結構續漲類股：

低基期起漲類股和多方結構續漲類股都具有明顯的成長性或趨勢性，容易吸引市場資金關注，當市場資金湧入，加上潛在的利多消息刺激，就可能引發股價快速上漲，形成飆股。

上述3個面向，可以有效縮小選股範圍，將觀察股從近2,000檔縮小到150～200檔，但此一步驟仍屬於「海選」，得到的個股數量仍然相當龐大，因此還需要培養快速且大量過濾股票的能力。所以接下來要進入下一個步驟，也就是「10秒鐘個股快篩法」。

步驟2》10秒鐘快篩個股

「10秒鐘個股快篩法」是以技術面分析為主，搭配一點點籌碼面來輔助判斷，從K棒、趨勢、型態、位階、價量關係、均線、KD、MACD、法人、買賣家數等幾個工具綜合分析來判斷「目前是否為低位階、是否為多頭結構、籌碼是否集中」等等，這樣一來，很快就可以挑選出底形起漲或強勢續漲、有望成為飆股的個股。

如果「10秒鐘個股快篩法」過濾出的個股，同時又具備同族群性，這樣後續股價上漲的機率則會更高。不過因為「10秒鐘個股快篩法」屬於寬鬆的條件，因此投資人應盡可能尋找完全符合條件的個股。接著再將這些個股彙整到「自選股」中，進行下一步過濾。

步驟3》將個股列入「自選股」

楊忠憲習慣將自選股分成6大類，包括：

（1）觀察國際指數、期貨和貨幣行情等對操作的優缺點；

（2）觀察原物料商品和短中長期公債行情，作為輔助和搭配；

（3）主要是觀察常見的正向或2倍ETF，當指數上漲集中在權值股時可以適時轉換操作：

（4）觀察常見的反向ETF，當趨勢翻空時，可以適時轉換操作；

（5）觀察透過「10秒鐘個股快篩法」初步過濾出來的個股；

（6）從第5類的股票中，再嚴謹地依據選股表格檢視，並且給予評等，符合條件的個股，此階段通常不會超過10檔，日後如果要買進股票，直接從這些個股中挑選即可。

步驟4》評估個股是否適合買進

利用上述步驟選出的個股，還需要透過「觀察股評分表」針對「趨勢、位階、型態、壓力區間、籌碼、目標價／漲幅區間」做觀察，只有總分在8分以上的個股，才能列入交易的參考——千萬不要為了交易而交易，找不到符合條件的個股，寧可休息，也不要勉強交易。

依據前述方法，從「強勢股」、「成交量放大股」、「低基期起漲類股、多方結構續漲類股」開始海選，接著透過「10秒鐘個股快篩法」，將觀察股過濾到50檔以內，再用「觀察股評分表」逐一檢視，最後給予分數和評等，其實是相當嚴謹的過程。實務上，我在2024年3月就利用上述方式，篩出國泰金（2882）這一檔個股，它的股價也在後續幾個月中，有不錯的表現。

對於老手而言，這個過程可以非常快速，只需要約30秒，甚至達到反射的狀態；但對於新手而言，研究1檔個股可能就要30分鐘。

所以在練習初期，要把握1個原則：選股一定是盤前，要提早做好功課，完整檢視各個技術面和籌碼面指標，盤中再觀察是否有出現買進訊號。