重複投保 何錯之有？

【撰文：林建智】

《保險法》中有許多不合時宜的陋規，「複保險」就是典型的例子。依照傳統的立法思維，重複投保會使保險公司疏於防備，令不肖人士有機可乘，藉由重複填補以獲取不當得利，不僅違反損失填補原則，更會誘發道德危險。因此《保險法》規定：「要保人必須將其他保險人之名稱及保險金額通知各保險人；若是故意不為通知義務，或意圖不當得利而為複保險者，保險契約無效。」但民眾投保時的意圖或遺漏，如何評斷是善意、惡意或故意？

上述立法以「超額投保」為前提，是指累計的保險金額超過保險標的之價值。但若保險標的無法評價，例如人類的生命、身體的價值就無法量化評估，故無法評斷是否超額，自然不會有複保險之適用。此點在大法官會議第576號解釋已明白揭示：「人身保險契約，並非為填補被保險人之財產上損害，亦不生類如財產保險之保險金額是否超過保險標的價值之問題，自不受保險法關於複保險相關規定之限制」。

然而，在人身保險的領域中，尚存有填補財產損失之項目，如醫療費用或喪葬費用等，其投保、理賠之重複問題，歷來爭議不斷且備受重視，令相關單位困擾不已。另就財產保險而言，有時財產本體並無損失，但因額外的費用支出或賠償責任，也會間接導致保戶的資產減損。由於一般民事責任是沒有限制的，重複投保時也無法判定是否構成「超額」。

平心而論，若民眾為增加保障而重複投保，應該是合乎情理。若只是因為沒有通知保險公司，就被扣上「惡意」或「意圖不當得利」的惡名，進而導致契約無效而喪失保障，這樣公平嗎？現行《保險法》之文字非但語意不明，又可能成為不肖業者推諉卸責的利器。

筆者以為，若要貫徹損失填補原則，判斷重複與否的時間點應該設定在「理賠時」，而非「投保時」。如上所述，限制「投保時之重複」只會徒增困擾，關鍵在於如何避免「理賠時之重複」所產生之超額填補。

至於因應之道，可在保單中約定其他保險分攤條款或申請理賠時之揭露義務，也可制定法規建立客觀公正的理賠通報系統，方能精準防堵重複填補之漏洞。總之，傳統「複保險」的思維顯然已經落伍，切勿據此雞毛充當令箭來混淆視聽；保險業應該更弦易轍，才是公平待客的王道。

（本《Smart智富》月刊專欄作者現為政治大學風險管理與保險學系教授、台灣保險法學會理事長）