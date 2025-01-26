快訊

NBA／永遠的15號！籃網第7個退休號碼 卡特感性答謝：這是我莫大榮幸

MLB／水原一平竊取大谷鉅款遭控多項重罪 妻子求減刑：丈夫是善良的人

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

重複投保 何錯之有？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
本報資料照片
本報資料照片

【撰文：林建智】

《保險法》中有許多不合時宜的陋規，「複保險」就是典型的例子。依照傳統的立法思維，重複投保會使保險公司疏於防備，令不肖人士有機可乘，藉由重複填補以獲取不當得利，不僅違反損失填補原則，更會誘發道德危險。因此《保險法》規定：「要保人必須將其他保險人之名稱及保險金額通知各保險人；若是故意不為通知義務，或意圖不當得利而為複保險者，保險契約無效。」但民眾投保時的意圖或遺漏，如何評斷是善意、惡意或故意？

上述立法以「超額投保」為前提，是指累計的保險金額超過保險標的之價值。但若保險標的無法評價，例如人類的生命、身體的價值就無法量化評估，故無法評斷是否超額，自然不會有複保險之適用。此點在大法官會議第576號解釋已明白揭示：「人身保險契約，並非為填補被保險人之財產上損害，亦不生類如財產保險之保險金額是否超過保險標的價值之問題，自不受保險法關於複保險相關規定之限制」。

然而，在人身保險的領域中，尚存有填補財產損失之項目，如醫療費用或喪葬費用等，其投保、理賠之重複問題，歷來爭議不斷且備受重視，令相關單位困擾不已。另就財產保險而言，有時財產本體並無損失，但因額外的費用支出或賠償責任，也會間接導致保戶的資產減損。由於一般民事責任是沒有限制的，重複投保時也無法判定是否構成「超額」。

平心而論，若民眾為增加保障而重複投保，應該是合乎情理。若只是因為沒有通知保險公司，就被扣上「惡意」或「意圖不當得利」的惡名，進而導致契約無效而喪失保障，這樣公平嗎？現行《保險法》之文字非但語意不明，又可能成為不肖業者推諉卸責的利器。

筆者以為，若要貫徹損失填補原則，判斷重複與否的時間點應該設定在「理賠時」，而非「投保時」。如上所述，限制「投保時之重複」只會徒增困擾，關鍵在於如何避免「理賠時之重複」所產生之超額填補。

至於因應之道，可在保單中約定其他保險分攤條款或申請理賠時之揭露義務，也可制定法規建立客觀公正的理賠通報系統，方能精準防堵重複填補之漏洞。總之，傳統「複保險」的思維顯然已經落伍，切勿據此雞毛充當令箭來混淆視聽；保險業應該更弦易轍，才是公平待客的王道。

（本《Smart智富》月刊專欄作者現為政治大學風險管理與保險學系教授、台灣保險法學會理事長）

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

台新人壽關懷嘉義強震 即刻啟動保戶服務因應措施

三重鄰損案 建商：已與受災戶就賠償改建協商

保險理專偕5保戶詐保2389萬 獲利千萬「豪奢並頻繁」出入酒店

新春限定旅平險搶市

相關新聞

重複投保 何錯之有？

《保險法》中有許多不合時宜的陋規，「複保險」就是典型的例子。依照傳統的立法思維，重複投保會使保險公司疏於防備，令不肖人士有機可乘，藉由重複填補以獲取不當得利，不僅違反損失填補原則，更會誘發道德危險。因此《保險法》規定：「要保人必須將其他保險人之名稱及保險金額通知各保險人；若是故意不為通知義務，或意圖不當得利而為複保險者，保險契約無效。」但民眾投保時的意圖或遺漏，如何評斷是善意、惡意或故意？

投機交易VS.投資交易

對於台灣投資大眾而言，最容易接觸到的投資工具是股票，無怪乎台灣股票開戶人數占人口比率居世界前幾名。

全球都有退休準備不足問題？ 重新思考退休

澳洲退休公積金協會（ASFA）2024年8月指出，只有30%澳洲人能舒適退休！同期間，《彭博》報導，40%澳洲人擔心自己沒有足夠的錢退休。分析原因，開支增加，讓澳洲人擔心退休準備不夠花。

2025蛇年 財運最旺的3生肖

蛇年，流年的卦象為「火地晉卦」，風水大師藏雲會館館主李咸陽表示，這個卦象代表著進步和提升，如果用意象來形容，可以想像「日出東方，光明乍現」，不過，全年的運勢仍有高、有低，投資人該注意什麼？蛇年財運跟事業運最旺的生肖又是誰呢？

休市長達11天 該抱股過年嗎？

根據台灣證券交易所公告，2025年1月22日是台股農曆春節前的最後交易日（龍年封關日），2月3日恢復交易（蛇年開紅盤），整個休市期從1月23日至2月2日，長達11天。回顧過往經驗，台股農曆年後開盤，上漲的機率高於下跌，因此即便台股停擺期間國際市場照常運作，若有影響難以即時反應，仍有不少投資人選擇抱股過年。

長期布局ETF 參與市場漲幅

想要安穩的累積資產，能一次買入一籃子股票的ETF可說是現今台灣投資人最熱愛的標的，根據台灣證交所的定期定額交易戶數統計，2024年以來交易戶數最多的前5名都是ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。