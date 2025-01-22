快訊

中職／南韓啦啦隊女神李珠珢正式加盟悍將 Fubon Angels重磅補強

經典賽／台灣區資格賽門票23日起開賣 全日票一天看兩場

龍年股民平均賺上百萬 沒賺到是因為買錯這些股

投機交易VS.投資交易

聯合新聞網／ Smart智富月刊
投資理財。示意圖／ingimage
投資理財。示意圖／ingimage

【撰文：張真卿】

對於台灣投資大眾而言，最容易接觸到的投資工具是股票，無怪乎台灣股票開戶人數占人口比率居世界前幾名。

雖然股票很容易投資，但是要做得好確實很難。依據我長期在資本市場的經驗，以基本面（指觀察總體經濟、產業前景和公司經營績效）選股，技術面（指分析各種技術指標）決定買賣時間點，同時擬定投資策略，並隨盤勢進行修正，是投資股票立於不敗之地的不二法門。

一般而言，股市操作大致可分為「投機交易」和「投資交易」2種：

投機交易》要逐勢忘價

投機的正確策略是「逐勢忘價」，也就是要「掌握趨勢、忘了價格」。在趨勢正確時，不但不要賣出持股，甚至要加碼，若做不到，至少也要抱牢持股。這種手法在操作量大時，對趨勢有推波助瀾的效果。國際知名股票炒手索羅斯（George Soros）的策略就是如此。

假設有一檔股票，它的底部價格區間在40元至60元。當投機活動開始加強時，市場的價格波動開始加大。初期目標價，可能漲到100元；中初期目標價，可能漲到150元至200元；長期目標價，甚至可能漲到300元。

一位精明的投機者，不會在股價40元至60元間買進，他可能在股價70元，即投機活動開始加強的初期買進，之後不斷觀察。如果發現投機活動將進一步增強，甚至有可能會加碼到股價100元。然後密切觀察投機行為是否仍逐步增強，直到趨勢反轉才賣出持股。

很重要的一點是，整個過程中投機者很清楚自己是在投機，因此絕不戀棧，也不會預設立場是股價來到150元就賣，或股價來到300元才賣，只要趨勢不對，就立刻退出。

投資交易》宜重價輕勢

投資的基本理念，就是價值導向型，其實就是「重價輕勢」。所謂「重價」，就是重視價格與價值；而「輕勢」，則是不理會股市短期漲跌，不擔心總體經濟情勢。

當績優股因外在環境不佳或出現系統性風險，股價下跌，價格低於價值相當多，出現超跌的現象，就是進場的好時機。當績優股被市場上吹捧，投機狂潮湧進，股價暴漲，價格高於價值相當多，出現超漲的現象，就是退場的好時機。

如果一檔好股票，合理價格區間在股價40元至60元間，由於市場悲觀情緒，股價可能出現低估現象。輕度低估時，股價可能跌到30元；中度低估時，股價可能跌到20元；嚴重低估時，股價可能跌到15元，甚至10元。

優秀的投資者會尋求在股價30元以下買進的機會，價格愈低愈好。如果股價持續下挫，正確的動作不是停損，而是加碼。之後一直等到市場進入狂熱狀態，才會出脫手中持股。

至於投機交易和投資交易哪一種比較好？其實沒有定論。舉例來說，2024年上半年台灣的景氣持續上行，景氣對策信號燈由1月的綠燈，轉為6月的紅燈。台股上半年漲勢也相當驚人，加權指數在台積電（2330）的助攻之下，由1月17日的最低點1萬7,151點，一路過關斬將到6月20日的最高點2萬3,406點，共大漲了6,255點，漲幅高達36%，這個階段的投資策略應該採取投機交易，逐勢忘價。到了2024年下半年，景氣對策信號燈在黃紅燈和紅燈之間盤整，加權指數在7月11日來到2萬4,416點後，形成高檔震盪的格局，這個階段的投資策略應該採取投資交易，重價輕勢。

展望2025年，美國總統川普（Donald Trump）就任後，不確定因素增加，美國和台灣指數大漲大跌將形成常態，對散戶投資人而言，操作難度會加高。以散戶喜歡追高殺低的慣性，容易追在高點，殺在低點。所以2025年適合價值型的投資交易，也就是以基本面選股，靜待股價超跌時逢低買進，股價超漲後逢高賣出。

投資人如果不知道買什麼，就去買台積電。根據元大投顧的研究報告，2025年，台積電的每股稅後盈餘（EPS）可高達60元，如果20倍本益比，目標價就是1,200元；如果25倍本益比，目標價就是1,500元；如果30倍本益比，目標價就是1,800元。

（本文作者為財經書作家，著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本著作）

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

川普2.0可能保留晶片法？ 專家分析3大原因

0050、006208太貴買不起？11檔「親民ETF」：00905是15元以下最強…排除台積電成分股它是冠軍

川普半導體製造優先 專家：對台利弊參半

強震南科大廠停機...台積電重創？科管局：尚未恢復

相關新聞

投機交易VS.投資交易

對於台灣投資大眾而言，最容易接觸到的投資工具是股票，無怪乎台灣股票開戶人數占人口比率居世界前幾名。

全球都有退休準備不足問題？ 重新思考退休

澳洲退休公積金協會（ASFA）2024年8月指出，只有30%澳洲人能舒適退休！同期間，《彭博》報導，40%澳洲人擔心自己沒有足夠的錢退休。分析原因，開支增加，讓澳洲人擔心退休準備不夠花。

2025蛇年 財運最旺的3生肖

蛇年，流年的卦象為「火地晉卦」，風水大師藏雲會館館主李咸陽表示，這個卦象代表著進步和提升，如果用意象來形容，可以想像「日出東方，光明乍現」，不過，全年的運勢仍有高、有低，投資人該注意什麼？蛇年財運跟事業運最旺的生肖又是誰呢？

休市長達11天 該抱股過年嗎？

根據台灣證券交易所公告，2025年1月22日是台股農曆春節前的最後交易日（龍年封關日），2月3日恢復交易（蛇年開紅盤），整個休市期從1月23日至2月2日，長達11天。回顧過往經驗，台股農曆年後開盤，上漲的機率高於下跌，因此即便台股停擺期間國際市場照常運作，若有影響難以即時反應，仍有不少投資人選擇抱股過年。

長期布局ETF 參與市場漲幅

想要安穩的累積資產，能一次買入一籃子股票的ETF可說是現今台灣投資人最熱愛的標的，根據台灣證交所的定期定額交易戶數統計，2024年以來交易戶數最多的前5名都是ETF。

價值投資3步驟 滾出大財富

透過接近並了解企業本質的方式，發掘好股票！臉書社團「修正式價值投資」版主陳啟祥憑藉基本面分析，持續發掘價值成長股，並在市場尚未認可其未來價值時持續布局。過去10年間，他憑藉這套價值投資方程式，持續滾大資產，更在5年前告別藥廠工作，成為專職投資的自由全職奶爸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。