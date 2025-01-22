投機交易VS.投資交易

【撰文：張真卿】

對於台灣投資大眾而言，最容易接觸到的投資工具是股票，無怪乎台灣股票開戶人數占人口比率居世界前幾名。

雖然股票很容易投資，但是要做得好確實很難。依據我長期在資本市場的經驗，以基本面（指觀察總體經濟、產業前景和公司經營績效）選股，技術面（指分析各種技術指標）決定買賣時間點，同時擬定投資策略，並隨盤勢進行修正，是投資股票立於不敗之地的不二法門。

一般而言，股市操作大致可分為「投機交易」和「投資交易」2種：

投機交易》要逐勢忘價

投機的正確策略是「逐勢忘價」，也就是要「掌握趨勢、忘了價格」。在趨勢正確時，不但不要賣出持股，甚至要加碼，若做不到，至少也要抱牢持股。這種手法在操作量大時，對趨勢有推波助瀾的效果。國際知名股票炒手索羅斯（George Soros）的策略就是如此。

假設有一檔股票，它的底部價格區間在40元至60元。當投機活動開始加強時，市場的價格波動開始加大。初期目標價，可能漲到100元；中初期目標價，可能漲到150元至200元；長期目標價，甚至可能漲到300元。

一位精明的投機者，不會在股價40元至60元間買進，他可能在股價70元，即投機活動開始加強的初期買進，之後不斷觀察。如果發現投機活動將進一步增強，甚至有可能會加碼到股價100元。然後密切觀察投機行為是否仍逐步增強，直到趨勢反轉才賣出持股。

很重要的一點是，整個過程中投機者很清楚自己是在投機，因此絕不戀棧，也不會預設立場是股價來到150元就賣，或股價來到300元才賣，只要趨勢不對，就立刻退出。

投資交易》宜重價輕勢

投資的基本理念，就是價值導向型，其實就是「重價輕勢」。所謂「重價」，就是重視價格與價值；而「輕勢」，則是不理會股市短期漲跌，不擔心總體經濟情勢。

當績優股因外在環境不佳或出現系統性風險，股價下跌，價格低於價值相當多，出現超跌的現象，就是進場的好時機。當績優股被市場上吹捧，投機狂潮湧進，股價暴漲，價格高於價值相當多，出現超漲的現象，就是退場的好時機。

如果一檔好股票，合理價格區間在股價40元至60元間，由於市場悲觀情緒，股價可能出現低估現象。輕度低估時，股價可能跌到30元；中度低估時，股價可能跌到20元；嚴重低估時，股價可能跌到15元，甚至10元。

優秀的投資者會尋求在股價30元以下買進的機會，價格愈低愈好。如果股價持續下挫，正確的動作不是停損，而是加碼。之後一直等到市場進入狂熱狀態，才會出脫手中持股。

至於投機交易和投資交易哪一種比較好？其實沒有定論。舉例來說，2024年上半年台灣的景氣持續上行，景氣對策信號燈由1月的綠燈，轉為6月的紅燈。台股上半年漲勢也相當驚人，加權指數在台積電（2330）的助攻之下，由1月17日的最低點1萬7,151點，一路過關斬將到6月20日的最高點2萬3,406點，共大漲了6,255點，漲幅高達36%，這個階段的投資策略應該採取投機交易，逐勢忘價。到了2024年下半年，景氣對策信號燈在黃紅燈和紅燈之間盤整，加權指數在7月11日來到2萬4,416點後，形成高檔震盪的格局，這個階段的投資策略應該採取投資交易，重價輕勢。

展望2025年，美國總統川普（Donald Trump）就任後，不確定因素增加，美國和台灣指數大漲大跌將形成常態，對散戶投資人而言，操作難度會加高。以散戶喜歡追高殺低的慣性，容易追在高點，殺在低點。所以2025年適合價值型的投資交易，也就是以基本面選股，靜待股價超跌時逢低買進，股價超漲後逢高賣出。

投資人如果不知道買什麼，就去買台積電。根據元大投顧的研究報告，2025年，台積電的每股稅後盈餘（EPS）可高達60元，如果20倍本益比，目標價就是1,200元；如果25倍本益比，目標價就是1,500元；如果30倍本益比，目標價就是1,800元。

（本文作者為財經書作家，著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本著作）