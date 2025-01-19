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全球都有退休準備不足問題？ 重新思考退休

聯合新聞網／ Smart智富月刊
全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink），2024年致股東報告書就以「重新思考（rethink）退休」為題，認為全球都有退休準備不足問題！ 記者侯永全／攝影
全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink），2024年致股東報告書就以「重新思考（rethink）退休」為題，認為全球都有退休準備不足問題！ 記者侯永全／攝影

【撰文：朱紀中】

澳洲退休公積金協會（ASFA）2024年8月指出，只有30%澳洲人能舒適退休！同期間，《彭博》報導，40%澳洲人擔心自己沒有足夠的錢退休。分析原因，開支增加，讓澳洲人擔心退休準備不夠花。

這些數據引起國際媒體關注，因為澳洲是退休制度模範生，從1990年代開始，政府就要求企業按月為員工提撥一定比率退休金，最初是月薪3%、現在已達11.5%，這個「超級」退休基金規模已達澳幣3兆9,000億元（約合新台幣79兆2,800億元），是全球最大退休公積金。可是，儘管工作者有紀律地為退休儲蓄投資，但因壽命延長、利率壓低、通膨上升，3因素交替激盪，人們還是擔心退休準備可能不足。

全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink），2024年致股東報告書就以「重新思考（rethink）退休」為題，認為全球都有退休準備不足問題！解決之道必須向澳洲和日本學習：增加投資，通過壯大資本市場解決退休危機。同時，應該使用更直覺、透明、且成本更低的工具，如ETF。因為有此推力，2024年美國ETF總規模累積達10兆美元。

至於股票的抗通膨效果，觀察過去40多年美股總報酬與通膨數據變動，超過28個年度股市總報酬逾10%，可以輕鬆打敗月通膨率3.2%。這顯示股票是抗通膨的好工具，投資人投資ETF，不應只想著賺價差，更應該用股票和債券ETF來存退休金！

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