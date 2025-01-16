2025蛇年 財運最旺的3生肖

【撰文：林帝佑】

蛇年，流年的卦象為「火地晉卦」，風水大師藏雲會館館主李咸陽表示，這個卦象代表著進步和提升，如果用意象來形容，可以想像「日出東方，光明乍現」，不過，全年的運勢仍有高、有低，投資人該注意什麼？蛇年財運跟事業運最旺的生肖又是誰呢？

第1季先觀望、做功課 第2季才是布局時機

時序來到2025年，李咸陽解析，「晉卦是一個吉利的卦象，代表整個環境、氣勢、趨勢等都會趨向更好的發展，但是在太陽升起之前，勢必會有一段比較黑暗的時期。」

從投資的角度來看，投資人在第1季或許可以採取較為觀望的態度，趁著市場晦暗不明的時候多做功課，等到第1季末、第2季初，才會是比較好的布局時間，因為在那個時間點，到底哪些標的、哪些產業會比較好，狀況將更為明朗。

第2季、第3季，處於上升段的產業氣勢延續，可以看到樂觀反映在市場上，投資人會有不錯的成績單，但是到了第4季，心態要審慎一些、甚至可以適度獲利了結，因為接近2026年，財報陸續出爐，有些企業的獲利恐怕不如預期，對市場有較大的影響。

此外，以九宮飛星來看，蛇年由「二黑巨門星」入中宮，成為主導力量最強的當運星，這顆飛星又被稱為「病符星」，專管病災，所以2025年要特別留意健康相關問題，譬如外食族要多留意食安、家長要多注意孩子間的流行感冒、病毒傳播等。

白水晶擺放在中宮 可化解凶星帶來財運

對於凶星，李咸陽建議，民眾在蛇年最好可以弱化它的力量，而二黑巨門星的五行屬性為「土」，在五行學說中，木洩水、水洩金、金洩土、土洩火、火洩木；木剋土、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木。一般民眾在家中，可以優先以相洩的方式來降低二黑巨門星的影響，因為它在蛇年力量強，要剋不容易，所以先以洩為主，因此「金」的元素應優先配置。

以住家的平面圖來看，可在居家環境中間的位置，也就是「中宮」配置五行屬性為「金」的白水晶，如果不便於中宮放置，因為客廳為居家主要納氣的區域，所以可選擇放在客廳的中心點，常見是客廳的桌上，而白水晶的大小和位置，要進客廳便能視覺可見。

屬鼠事業運最佳 打開人脈圈為必做功課

解決了當運的凶星，想要提升蛇年的財運有什麼方式？李咸陽說，蛇年財運最好的3個生肖是猴、雞、牛。

生肖屬猴》

過去在理財、投資上的辛苦耕耘，於2025年會有好的發揮空間，財運有爆發型的特質，但切記，要從自己的專業、或研究過的基礎出發。

生肖屬雞》

有下功夫、就能有回報！在投資上，不管想投資哪一檔股票、買哪一檔基金，都建議三思而後行，但只要有做功課，獲得滿意的結果並不難。

生肖屬牛》

財運基本上穩紮穩打，但2025年會有貴人相助，在與人互動的過程中，容易有不錯的機運降臨。

至於事業運，蛇年最好運的3個生肖分別是鼠、龍、羊。

生肖屬鼠》

蛇年的機運好，尤其在人際關係上可以找到許多事業上的機會，所以打開人脈圈是2025年的必做功課。

生肖屬龍》

過去的工作經驗累積了很不錯的能力，但還沒有太多發揮空間，在蛇年，這些閃閃發光的能力將被看見，若有好的機會，要把握。

生肖屬羊》

貴人運相對好，多聽取長官、同事等的意見，綜合他們的想法，可以梳理出適合自己的工作步調，成為蛇年暢旺的攻略。

如果不是財運或事業運暢旺的生肖前3名，也不用失望！李咸陽表示，可以在蛇年選擇配戴白水晶，因為白水晶也跟運勢、事業有關，不論是手鍊、項鍊、或是桌上擺放都可以，但大小一樣要能夠被清楚目視或成為焦點，利用白水晶化煞為用，同時兼具開運效果，期許人人2025年財運廣開，「蛇」我其誰！