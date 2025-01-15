休市長達11天 該抱股過年嗎？

【撰文：湯名潔】

根據台灣證券交易所公告，2025年1月22日是台股農曆春節前的最後交易日（龍年封關日），2月3日恢復交易（蛇年開紅盤），整個休市期從1月23日至2月2日，長達11天。回顧過往經驗，台股農曆年後開盤，上漲的機率高於下跌，因此即便台股停擺期間國際市場照常運作，若有影響難以即時反應，仍有不少投資人選擇抱股過年。

然而，2025年的農曆春節期間，台股將面臨一個特別的狀況，即美國第60屆總統川普（Donald Trump）甫於1月20日宣誓就職。新官上任三把火，更何況是被稱作「狂人」的川普！這位白宮新主曾聲稱台灣奪走美國的晶片生意、應該支付美方防禦費，導致台積電（2330）股價當時聞聲重挫。日前，他又透過社群媒體放話，將於坐上總統寶座的第一天即簽署多項行政命令，對中國所有進口產品加徵10%關稅、對加拿大與墨西哥加徵25%關稅，消息一出，台股指數迅速跌破季線與半年線。

川普向來發言尖銳、行事狠辣，帶給市場很多不確定感。台股在他走馬上任不到2天便開始「休眠」，無法回應來自白宮的變數、美股的變化，這回，投資人是否不該抱股過年？若趕在農曆年前出脫持股，年後回補，哪些是建議標的？

「趕在農曆年前出脫持股？不用吧！」群益金鼎證券總經理李文柱在過去台股看漲的趨勢中，多建議投資人抱緊手中股票喜迎新年，這回也不例外。他表示，AI供應鏈營收報喜，科技股整體展望良好，含括春節11天的第1季財報空窗期，市場反而會有「作夢行情」，農曆年後盤勢看漲。

李文柱進一步指出，川普上台後雖將製造關稅戰方面的疑慮，但他同時也可能積極終止曠日持久的烏俄戰爭，戰事一旦結束，對全球股市皆為利多。因此，他給投資人的建議是，不僅可以抱股過年，年前遇到回檔更應把握機會加碼。

但若仍打算年前減持、落袋為安，該怎麼做？「抱股跨年的比重，可視到時候大盤指數的位置而定。」富邦投顧董事長陳奕光回應《Smart智富》月刊記者的追問，給出的答案是：以2萬4,000點作為分水嶺，年底封關前大盤若站穩2萬4,000點可先減持，指數在2萬4,000點以下，則建議以續抱為主。「如果台股在1月20日川普上台前，指數呈現盤堅走勢、維持在2萬4,000點以上的話，建議持股的比重低於5成；反之，則建議續抱5成以上的持股。」這是陳奕光提出的操作策略。

根據富邦投顧的預估，2025年第1季台股加權指數區間約在2萬2,000點到2萬4,500點之間，因此，若台股在年底及1月初行情頗佳，已達2萬4,000點以上，投資人或可先獲利了結，待蛇年再行布局；倘若指數回落，則毋須在年前大幅出脫持股，基本上應抱股過年，等待來年第1季的漲升段。

陳奕光也解析台股在年後將面臨的機會與風險。機會方面，他指出，台股在第1季將迎來法人消化投資預算的買盤，因為許多證券自營商、大型投資機構考量到會計準則的規定（編按：在會計上，ETF（指數股票型基金）的收益須放在損益表，長期投資部位則列入其他綜合損益（Other Comprehensive Income，OCI）項目），依慣例會在第1季進場布局，且當股價愈低時，預算買盤的支撐愈大，可望在3月、4月間為股市創造「預算行情」，加上企業於4月以後才會陸續公布第1季財報（編按：第1季財報公告期限，一般上市櫃公司為5月15日，金控公司為5月30日），在此之前，市場有望醞釀想像空間，形成助升效應。

至於風險方面，主要是須擔心川普揮舞關稅大刀，雖劍指中國，台灣卻可能被刀光所傷。依據富邦投顧研究團隊所做的壓力測試結果，假設中國因對美出口關稅增加，國內生產毛額（GDP）減少1%，台灣將減少0.4%。此外，美方已禁止台積電供應7奈米以下技術給中國AI晶片廠，倘若在川普上台後又有新的動作，也將對台股造成衝擊。

陳奕光預測，3月、4月適逢川普政府執政近百日，或許屆時有些激進政策正在干擾市場。但即便如此，他仍對台股表現相當樂觀，因為第1季有法人預算、作夢行情等資金潮撐盤，「（利多、利空）兩相拉扯之下，（就算下跌）跌幅應該是可控的。」他說。

關於年後投資策略，陳奕光表示，由於2025年台股加權指數的高低空間不大，假設2024年底大盤指數收在約2萬4,000點，與全年預期的高點約2萬6,000點，上下僅約2,000點，且個股強弱分明的態勢將比2024年更加明顯，因此投資策略著重「選股不選市」。