長期布局ETF 參與市場漲幅

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台股ETF到年底熱度不減。聯合報系資料照
台股ETF到年底熱度不減。聯合報系資料照

【整理：黃嫈琪】

想要安穩的累積資產，能一次買入一籃子股票的ETF可說是現今台灣投資人最熱愛的標的，根據台灣證交所的定期定額交易戶數統計，2024年以來交易戶數最多的前5名都是ETF。

投資ETF有可能讓小資族達成財富自由嗎？又該怎麼挑選？暢銷書作家大俠武林在新書《大量買進：專注本業，閒錢All In——大俠武林（以下簡稱大俠）教小資變富有的實戰練習》提出，要想要擁有理想的財富，除了選對標的，更要堅持不斷的投入資金；尤其市場恐慌時更要大量買進以盡可能累積部位；而ETF具備自然分散風險的優點，非常適合小資族在投資初期累積資產。

大俠表示，市面上的ETF種類繁多，涵蓋各種主題，如果要持續投資，又該如何選擇呢？大俠挑選ETF最起碼的條件是「同期報酬不輸給大盤，以及未來潛在績效有機會戰勝大盤」，也就是說，大盤只是最基本要挑戰的門檻。

投資的本質是如何賺錢，大俠關注的始終是投資產品的核心價值：成分股的質量、指數規則的汰換邏輯，以及最終的含息報酬。這些，才是決定一檔ETF投資價值的根本因素。例如「高息低波」的ETF，這類產品雖然名義上標榜高股息、低波動，但是觀察它們的績效表現，卻可能超越市值型ETF。

就以元大台灣高息低波（00713）為例，雖然自2024年截至10月底為止，其績效是落後市值型的元大台灣50（0050），然而若把時間拉長到3年，可以看到00713的含息報酬率高達69.99%，明顯超越0050的56.45%。

原因在於這些ETF背後的成分股，正好具有高成長潛力和穩定的現金流，即便內扣費用相對較高，依然能夠戰勝同期的大盤指數。

他再以另一組ETF為例說明，富邦臺灣中小（00733）與統一FANG＋（00757）這2檔內扣費用較高的ETF，依然為投資者帶來了長期超越大盤的表現。

選出好的ETF之後，接著就要開始布局並長期持有。由於市場時有波動，所以大俠不斷強調，儘管市場時漲時跌，但是把時間的尺度拉長，會發現整個市場是呈現長期往上漲的格局，因此不管現在是歷史高點或盤整，或是在下跌的過程中，隨時都是可以布局的時刻！只要每次都依計畫投入閒置資金，那麼從長期來看，早買早享受。

如果暫時還沒享受到收益，那就繼續保持紀律，等到市場再創新高時，就能完全享受從市場恐慌區間中獲得的報酬。

不過，大俠也提醒，上述策略主要針對每月或每週的定期定額投資，且僅適用於經濟實力強大的國家所發行的大盤型ETF，若想要獲取更高的回報，投資者還需要學習如何觀察產業趨勢，掌握各種策略型ETF，並在市場恐慌和震盪時根據當前位階進行強勢進場。當然，這些是成為成熟投資者的高階操作；對於剛開始的投資者來說，基礎練習尤為重要。

而他建議投資新手不妨先從投資0050或006208開始，學習如何進行持續布局，累積出基礎報酬跟經驗。持續布局是擴大獲利的關鍵，初入市場的投資人，還必須先克服「平均持有成本提高」的心理障礙。而大俠提供了一個投資的核心公式：

獲利＝（報酬率×資金使用效率）÷時間。

換句話說，持續投入可能會降低你的報酬率，但如果你看好它的長期發展，持續投入、加碼⋯⋯，反而會提升你的整體獲利金額，因為資金使用效率提高了。

大俠常說的一句話是：「只要持續上漲，再貴的價格也都是便宜；如果不會上漲，那麼再便宜也都是貴的。」所以，不要被成本迷思困住，重點在於股票是否會持續上漲。

大俠表示，他經常看到一些投資者，他們存了好幾年，積攢了100多萬元，終於開戶買股票；結果一買入市場就迅速下跌，導致他們心理壓力巨大，心神不寧，追高殺低，最終將多年的心血葬送於市場。

所以，他鼓勵尚未進行投資的一般人，從現在開始，好好規畫每月的閒置資金，存入證券帳戶，透過挑選、布局並持有優秀的ETF，保持穩定和紀律性的投資習慣，這樣的習慣終將為你打造出巨大的財富印鈔機！

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