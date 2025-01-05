價值投資3步驟 滾出大財富

【撰文：楊明峰】

價值投資的核心理念，是以低於內在價值的價格買入被市場低估的好公司，並長期持有，以實現穩定的長期收益。

然而，陳啟祥結合自身個性與風險承受能力，發展出一套修正後調整的價值投資術。他專注於挖掘具高度成長潛力的公司，並在營運遭遇低潮時分批布局便宜好股，多年持續獲得不錯的投資回報。

像是在2023年新冠肺炎疫情後，全球經濟進入庫存調整期，多數股票股價大幅修正，此時，陳啟祥精準布局全球光學滑鼠感測晶片龍頭原相（3227），並於2024年第3季陸續獲利了結；以及2024年進場投資半導體測試產業領導者精測（6510），皆取得了超過50%的豐碩報酬。

陳啟祥強調，主動投資不僅需要投入大量時間研究以外，更需要對投資抱持高度熱情。一般人可先從所屬產業，或是感興趣的公司下手研究，當投資價值浮現時，再分批買進，陳啟祥則分享過去的價值投資致勝之道，以下為其投資決策步驟：

步驟1》從「擴廠」關鍵字發掘好公司

陳啟祥特別重視企業的擴廠動態。他認為，當一家公司宣布擴廠計畫時，通常意味著其對未來營運充滿信心，並預期營收將持續成長。

因此，他會將「擴廠」設為關鍵字，主動搜尋相關產業與公司的新聞。特別是當同一個產業中的多家公司都積極擴產時，這往往代表整個產業前景看好。陳啟祥會將這些產業列為重點觀察對象，並進一步分析各公司的競爭優勢與市場地位。

此外，他更會特別關注產業中位居前列的龍頭企業，因為這些公司通常擁有較高的技術壁壘，以及穩定的客戶群，成長潛力更為可觀。

步驟2》股價重摔時分析利空

當這些好公司遭遇營運逆風或系統性風險時，股價往往會出現大幅下跌。陳啟祥會趁此深入研究利空的原因，如果判斷這些僅為短中期的利空，並不會對公司的長期發展造成根本性的影響，他就會果斷出手，以較低的價格買入這些優質公司的股票。

假使是訂單遞延所導致的營收表現不如預期，他多半持續等待。若如金融風暴、新冠肺炎疫情等系統性風險等，他就會從公司體質如現金流，或是否位居產業領先地位，以及經營階層說法，綜合判斷公司是否具備優勢，得以度過這次危機，以及未來能否重返原有成長軌道。

當他判斷公司體質不變、仍具競爭力，便會評估該公司在重返榮耀後的股價預期報酬是否達到40%～50%左右。如果符合標準，他會選擇在股價相對低點時分批買進，耐心等待景氣谷底回暖或公司營運迎來轉機。

陳啟祥強調，買進股票從不追高，偏好在股價逆勢時進場，更願意花時間等待豐厚回報。他說：「希望透過時間慢慢消化壞消息，分批布局，靜待好公司最終反映其真正價值。」

步驟3》股價催化劑前1年分批布局

當預估公司即將迎來營運轉機，甚至進入高成長階段時，選擇「左側交易」的逆勢投資人常面臨1個挑戰：難以精準預估轉機到來的時間點，有時候等待期可能長達2年到3年甚至更久。

為了提升資金效率，陳啟祥會深入分析拉動股價的催化劑發酵時機，並評估未來1年內是否具備正向預期。

台股在全球市場中1大特色是每月公布營收數據，當1家公司從谷底復甦或推出新產品，月營收連續增長便成為推動股價的最常見催化劑。同時，如果股價跌得太多，因下檔空間有限，市場預期也將隨之從悲觀轉為樂觀，進一步為未來漲勢鋪路。

陳啟祥認為，當預測催化劑的發酵時間點落在1年後，他會以小部位布局；若遇到系統性風險導致股價大幅下跌時，則會分批加碼。不過，若最終公司營運復甦不如預期，他會根據公司提供的理由進行判斷。如果公司持續釋放樂觀訊號卻屢次未達成，他將減碼或果斷停損，以避免更大損失。

假使催化劑提早發酵，會追價買進？陳啟祥指出，若股價提早反映利多，意味安全邊際空間縮小，他通常不會追高，會等待股價回檔再進場；若股價一路向上不回頭，他則放棄加碼擴大部位，寧願犧牲獲利，也不願冒可能追高的風險。