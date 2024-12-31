台灣經濟未來3年發展趨勢向上

【撰文：張真卿】

台灣9月景氣燈號回落至「黃紅燈」，綜合判斷分數較8月減少5分，至34分，來到6個月來最低，主要是傳統產業外銷動能疲軟，基期因素較高影響：但景氣領先指標（不含趨勢指數）為103.35點，較上月103.28點上升0.07%，連11個月上升，累積增幅4.63%。

筆者維持樂觀看好台灣景氣回升。人工智慧（AI）新興科技應用商機持續暢旺，台灣受惠於AI等新興科技應用需求揚升，帶動AI PC等新興科技應用蓬勃發展，除雲端服務業者，企業與政府部門亦均積極投入，加以近年台灣半導體及資通訊產業積極擴增國內產能，繼續帶動商品出口成長。且當前製造業整體庫存水位健康，又適逢消費性電子密集備貨期，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強。

美中貿易戰後，台商配合客戶要求移轉中國產能，東協成為台商調整投資海外布局的首選。美中貿易戰後5年（2018年～2022年），台商對東協投資增加40.9%；對美國投資增加277.1%；對印度投資亦大幅成長了3倍有餘。其中，布局東協，以電子零組件業為首，占比達27.6%，電腦電子產品及光學製品業占12.2%次之。

2024年上半年，台灣經濟成長率達5.8%，優於預期；其中第2季國內生產毛額（GDP）年增5.1%，主要受惠於AI等新興科技應用擴增，帶動電子零組件及資通訊產品出口大幅增加所致。展望第4季，預期台灣經濟將維持穩健擴張。主計總處預測，2024年全年經濟可望成長4.1%。

美國2024年第3季經濟強韌，9月零售銷售年增1.74%，表示美國消費力道增強中；失業率降至4.1%，低於市場預期；消費者物價指數（CPI）年增率由2.5%，放緩至2.4%，創3年半以來新低。10月失業率4.1%，數字在可控制中。由於物價上漲率持續朝聯準會（Fed）2%的目標前進，穩健的就業市場和溫和的通膨，或促使聯準會採取漸進式降息。

中國經濟目前最大的困境是失業率高、房地產疲弱，出口衰退，民間消費力道衰退，整體經濟下滑，預估全年經濟成長率仍將低於目標值。中國2024年9月24日雖推出多項提振經濟與房市股市等措施，但9月累積房地產開發投資年減10.1%，商品房銷售額年減22.7%，刺激政策提振房市之效果尚有待觀察。

在投資邏輯中，有所謂由上而下（Top Down）的投資思考，也就是先觀察總體經濟是否往復甦的方向走？若是，接下來就來找對的趨勢、對的產業、對的公司，等到鎖定目標後就用技術分析靜待買點出現。這就是由景氣向上的產業趨勢中找到投資標的，這是一種大格局的投資邏輯，也是法人機構的投資策略，值得一般投資人學習。

投資股票了解市場目前的趨勢很重要，簡單來說就是流行什麼類股，就買什麼類股。當市場都認同這一類股票，資金會往這類股票靠攏。有量就有價，股價就容易上漲，如果再搭配媒體的推波助瀾，股價就會一飛沖天。買進趨勢主流股，首先要先了解這個趨勢是長期的。

台灣是一個海島型的經濟體，無法實行鎖國政策，經濟必須和國際接軌。台灣介於中國、美國兩大強權間，是兵家必爭之地。以目前的趨勢而論，台灣在經濟、政治和軍事上往美國傾斜是不得不的方向，在投資邏輯上也是如此。有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫在10月23日指出，預估聯準會2024年底前至少再降息1碼，而在這一波AI、先進半導體發展中，台灣正好走在對的產業道路上，且未來3年都是向上發展的趨勢，因此不用預測高點在哪裡。

台灣在產業的競爭力是足夠的，包含AI發展、半導體產業鏈都非常強，加上進入降息循環後，新台幣轉強也會吸引資金流入，因此基本面是有撐的。台灣的產業是很特別的，非常集中於科技業，台灣正好走在對的產業趨勢裡面，投資人就是要投資產業循環向上的類股。

至於是什麼類股？台積電（2330）在2023年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2023）中表示，矽光子將成為半導體產業的關鍵技術，並認為其能解決能源效率與AI運算問題，引發市場高度關注矽光子題材。矽光子概念股在台股中有聯鈞（3450）、聯亞（3081）和華星光（4979），有興趣的投資人，都可以關注。（本文作者為財經書作家，著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本著作）