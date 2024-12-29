AI驅動產業成長力道不減

【撰文：陳浩誠】

隨著全球關注的美國總統大選結果揭曉，共和黨候選人川普（Donald Trump）將於2025年重返白宮，他將持與上屆政府不同的政策態度，或可能對部分領域帶來影響，但整體而言，AI驅動的創新週期趨勢不變。

川普的自由放任政策 可望使小型科技股受惠

從經濟政策角度來看，由於川普政策亦傾向於擴張性財政政策，這應會在短期內對經濟產生刺激作用。在財政政策上，川普承諾大量支出、大幅減稅和放寬監管。他的提議可能會促進短期經濟成長及美國企業的獲利，尤其是美國小型股以及能源和金融等領域。

我們認為，共和黨掌控國會，未來信貸市場可能會對無資金支持的財政計畫產生憂慮。不過，美元作為融資和貿易貨幣的地位，能在一定程度上保護美國免受財政刺激帶來的負面市場反應影響。另方面，財政寬鬆政策加上更高的關稅、更嚴格的移民政策和更寬鬆的法規，往往會導致通貨膨脹。為應對此情況，聯準會（Fed）可能會放緩寬鬆週期，從而對美元形成支撐。

如果美國經濟實現軟著陸，那麼科技七巨頭（Magnificent Seven）所帶動的科技股強勢表現將有更廣泛的參與空間。近年來，美國股市的漲勢集中於大型科技權值股之上，川普的更加自由放任政策可能會提振購併市場，使小型科技股連帶受惠。

面對共和黨候選人川普重返白宮，共和黨完全執政，市場持續反映其美國優先政策（MAGA）及放鬆管制政策，預估未來川普政府將提供一個更有利於商業發展的環境，美國國內與週期性產業有望受惠。而川普威脅提高關稅將是談判策略的一環，可能讓大幅依賴海外供應鏈（特別是中國）的企業相對承壓。

整體來看，我們認為，川普政府回歸對AI創新週期方向的影響微乎其微，目前AI創新週期仍處於快速擴張階段，生態系內某些領域或許會持續受到影響，例如中美在敏感半導體技術上的緊張關係，另外電力供應是資料中心擴建的障礙，川普在能源領域放鬆管制將有助其克服瓶頸。

若擔心美中局勢升溫 可布局軟體公司

就機會面，在AI驅動成長的產業中，除了科技業之外，非必需消費、金融、醫療保健、工業等均擁有許多機會，同時也能從新的政策中受益。投資人可檢視基本面，挑選獲利前景改善的企業。半導體方面，則可側重對美中緊張局勢敏感性較低的領域布局，軟體公司會是下一階段布局的重點。

就策略上，從過去經驗來看，我們認為應保持較平衡的配置策略——跨領域、跨產業布局，不只能更廣泛掌握AI創新週期的成長機會，同時也有助因應即將到來的川普任期，預計應該與他過去的執政期間相似，市場將面對更多潛在波動的挑戰。藉由多重資產配置，以股票部位直接參與企業成長爆發契機，搭配可轉債，降低下檔震盪，減低短線產業或景氣週期引發的上下波動。在強化收益方面，納入財務結構優質及業務模式穩定，並能提供具吸引力收益機會的公司債資產。

就趨勢上，展望後市，首先仍看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI基礎建設等長期需求，4大雲端服務供應商仍持續擴大資本支出，主要項目就是在大型語言模型訓練以及投入生成式AI。

其次，在AI應用趨勢上，我們認為許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，從而創造新的應用來提高變現機會，包括雲端解決方案服務商等有望受惠。另外預期生成式AI持續幫助企業數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業等產業的AI運用發展。

另一方面，與前幾個月相比，現階段對固定收益應更加謹慎，主要考量美國成長有可能受到進一步財政擴張的支持。未來更大財政赤字可能會對長期債券的期限溢酬帶來上行風險，儘管較高關稅所帶來的風險增加，也可能因市場預期聯準會採取更鷹派的貨幣政策，美元也可能會走強。

由於市場需要消化新一屆國會的形成，債券市場波動度可能在短期內仍然保持較高水平，我們認為在這種環境下，長天期美債下檔風險大，可適當縮短存續期間。

一些投資人傾向於在美國總統選舉期間保持觀望。然而，隨著結果揭曉，市場可能會將注意力重新放在經濟和利率走向。這表示對於大多數投資人來說，重要的是注意任何波動並即時做出調整，保持投資和多元化配置，並在適當時進行再平衡。

（本文作者為安聯投信產品投資諮詢部副總裁）