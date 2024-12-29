快訊

分析再押可能性「不高」...柯文哲重開羈押庭 綠議員憂串供之虞

三重洗車行開幕 警方取締門口違停…赫見員工竟是通緝犯「當場帶走」

濟州航空班機墜毀…其中1個黑盒子被尋獲 將協助釐清失事謎團

AI驅動產業成長力道不減

聯合新聞網／ Smart智富月刊
川普將於2025年重返白宮，他將持與上屆政府不同的政策態度，或可能對部分領域帶來影響，但整體而言，AI驅動的創新週期趨勢不變。圖／聯合報系資料照片
川普將於2025年重返白宮，他將持與上屆政府不同的政策態度，或可能對部分領域帶來影響，但整體而言，AI驅動的創新週期趨勢不變。圖／聯合報系資料照片

【撰文：陳浩誠】

隨著全球關注的美國總統大選結果揭曉，共和黨候選人川普（Donald Trump）將於2025年重返白宮，他將持與上屆政府不同的政策態度，或可能對部分領域帶來影響，但整體而言，AI驅動的創新週期趨勢不變。

川普的自由放任政策　可望使小型科技股受惠

從經濟政策角度來看，由於川普政策亦傾向於擴張性財政政策，這應會在短期內對經濟產生刺激作用。在財政政策上，川普承諾大量支出、大幅減稅和放寬監管。他的提議可能會促進短期經濟成長及美國企業的獲利，尤其是美國小型股以及能源和金融等領域。

我們認為，共和黨掌控國會，未來信貸市場可能會對無資金支持的財政計畫產生憂慮。不過，美元作為融資和貿易貨幣的地位，能在一定程度上保護美國免受財政刺激帶來的負面市場反應影響。另方面，財政寬鬆政策加上更高的關稅、更嚴格的移民政策和更寬鬆的法規，往往會導致通貨膨脹。為應對此情況，聯準會（Fed）可能會放緩寬鬆週期，從而對美元形成支撐。

如果美國經濟實現軟著陸，那麼科技七巨頭（Magnificent Seven）所帶動的科技股強勢表現將有更廣泛的參與空間。近年來，美國股市的漲勢集中於大型科技權值股之上，川普的更加自由放任政策可能會提振購併市場，使小型科技股連帶受惠。

面對共和黨候選人川普重返白宮，共和黨完全執政，市場持續反映其美國優先政策（MAGA）及放鬆管制政策，預估未來川普政府將提供一個更有利於商業發展的環境，美國國內與週期性產業有望受惠。而川普威脅提高關稅將是談判策略的一環，可能讓大幅依賴海外供應鏈（特別是中國）的企業相對承壓。

整體來看，我們認為，川普政府回歸對AI創新週期方向的影響微乎其微，目前AI創新週期仍處於快速擴張階段，生態系內某些領域或許會持續受到影響，例如中美在敏感半導體技術上的緊張關係，另外電力供應是資料中心擴建的障礙，川普在能源領域放鬆管制將有助其克服瓶頸。

若擔心美中局勢升溫　可布局軟體公司

就機會面，在AI驅動成長的產業中，除了科技業之外，非必需消費、金融、醫療保健、工業等均擁有許多機會，同時也能從新的政策中受益。投資人可檢視基本面，挑選獲利前景改善的企業。半導體方面，則可側重對美中緊張局勢敏感性較低的領域布局，軟體公司會是下一階段布局的重點。

就策略上，從過去經驗來看，我們認為應保持較平衡的配置策略——跨領域、跨產業布局，不只能更廣泛掌握AI創新週期的成長機會，同時也有助因應即將到來的川普任期，預計應該與他過去的執政期間相似，市場將面對更多潛在波動的挑戰。藉由多重資產配置，以股票部位直接參與企業成長爆發契機，搭配可轉債，降低下檔震盪，減低短線產業或景氣週期引發的上下波動。在強化收益方面，納入財務結構優質及業務模式穩定，並能提供具吸引力收益機會的公司債資產。

就趨勢上，展望後市，首先仍看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI基礎建設等長期需求，4大雲端服務供應商仍持續擴大資本支出，主要項目就是在大型語言模型訓練以及投入生成式AI。

其次，在AI應用趨勢上，我們認為許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，從而創造新的應用來提高變現機會，包括雲端解決方案服務商等有望受惠。另外預期生成式AI持續幫助企業數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業等產業的AI運用發展。

另一方面，與前幾個月相比，現階段對固定收益應更加謹慎，主要考量美國成長有可能受到進一步財政擴張的支持。未來更大財政赤字可能會對長期債券的期限溢酬帶來上行風險，儘管較高關稅所帶來的風險增加，也可能因市場預期聯準會採取更鷹派的貨幣政策，美元也可能會走強。

由於市場需要消化新一屆國會的形成，債券市場波動度可能在短期內仍然保持較高水平，我們認為在這種環境下，長天期美債下檔風險大，可適當縮短存續期間。

一些投資人傾向於在美國總統選舉期間保持觀望。然而，隨著結果揭曉，市場可能會將注意力重新放在經濟和利率走向。這表示對於大多數投資人來說，重要的是注意任何波動並即時做出調整，保持投資和多元化配置，並在適當時進行再平衡。

（本文作者為安聯投信產品投資諮詢部副總裁）

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

怎麼看川普2.0？女股神伍德：「川普行情」可期 但要釐清這點

紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備

再走鋼索？鮑爾上回降息因應川普貿易戰 Fed傳聲筒：這回難了

川普激起全球熱潮 韓1500萬人瘋加密幣 占總人口3成

相關新聞

AI驅動產業成長力道不減

「變」是投資環境唯一的不變。人工智慧（AI）正在重塑未來，地緣政治的變化則帶來投資環境的不確定性。我們認為的現狀，將轉瞬成為歷史。同時，新的機會不斷浮現，投資人抱持信念並沉著以對相當重要。

有存錢資產卻沒有增加？ 5步驟重建財富藍圖

「明明有存錢，資產怎麼沒有增加？」、「雖然薪水不錯、也有房子，但我不確定退休後真的夠用嗎？」是許多來諮詢或經資產盤點後的人常發出的疑問，儘管他們都有理財或投資，但並不清楚自己的財務實況，才會對結果感到意外與不解。如果能採取以下步驟，就可協助自己重新掌握財務狀況，以規畫好未來目標：

打造退休＋永續雙贏規畫

近年來永續投資飛速成長，全球永續基金規模在過去5年成長高達14倍，已逾2兆8,000億美元。另據投信投顧公會統計至2024年10月底，台灣ESG基金達136檔，尤其境內基金大幅成長逾7成。以投資績效而言，近15年來MSCI全球ESG領先指數報酬率年年都超越MSCI全球指數，顯示長期持有ESG表現佳的企業股票，有較高機會換取較佳的長期報酬。

回歸初心 買債券就是想賺比銀行定存高的配息？

川普（Donald Trump）在本屆美國總統大選勝選，挑起市場對美國聯準會（Fed）後續是否繼續降息的懷疑，美國10年期公債殖利率因此在聯準會9月首次降息後2個月間上升了0.71個百分點，創下1989年以來，美國降息循環啟動後、公債殖利率短期上漲幅度之冠。

4步驟搶先卡位高殖利率股

在2024年第3季財報公布後，正是預估上市櫃公司2024年全年度獲利，進而預測股利配發的時機。資深分析師鍾國忠表示，若公司公布的股利政策優於市場預期，更能激勵股價表現。因此投資人可提早布局高殖利率股，搶占2025年的「殖利率行情」！

符合2條件 股市高檔也能存股

台股在2024年創下歷史新高，如果才剛開始投資，難免會擔心一進場就大跌，同時又擔心此刻不進場，會不會又等不到更好的買進機會？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。