有存錢資產卻沒有增加？ 5步驟重建財富藍圖

【撰文：王冠樺】

「明明有存錢，資產怎麼沒有增加？」、「雖然薪水不錯、也有房子，但我不確定退休後真的夠用嗎？」是許多來諮詢或經資產盤點後的人常發出的疑問，儘管他們都有理財或投資，但並不清楚自己的財務實況，才會對結果感到意外與不解。如果能採取以下步驟，就可協助自己重新掌握財務狀況，以規畫好未來目標：

1.盤點現有財務狀況：我們要先了解的現況，包括收入、支出、資產與負債等財務數字，以評估自己的支出是否合理、結餘是否累積、現況是否符合標準等。盤點自己的財務，表面看到的是「數字」，但每個數字的背後都有其變成現況的原因、行為與價值。

2.重新設定財務目標：人生沒有標準答案，也不必比較，當我們愈了解自己想要的人生，我們將更願意為此而努力。財務目標不明確的人，可運用SMART原理，即具體的（Specific）、可衡量的（Measurable）、可達成的（Attainable）、相關的（Relevant），及有時間性的（Time-bound）來擬定目標。可先從短期或簡單的財務目標著手執行，再檢視與修正，財務目標將會更具象及清晰。

3.制定計畫並評估風險：了解財務現況與財務目標後，兩者間的差距就需要透過理財來努力拉近。所以我們需制定理財計畫，將每個需要完成的大目標切割成小目標，逐步有效的執行它，且每個小目標的完成將是最終財務目標的達成。

如何制定有效的理財計畫？需要財務目標的數字、要完成的時間點、可投入的資金、合理報酬的理財工具、自己可承受的投資風險等。每個元素彼此調整，並運用增加、減少與維持的調整技法，讓自己先開始並願意執行，再慢慢調整。

4.確立理財計畫並執行：需要開源還是該節流？該先儲蓄還是應該投資？在幾個計畫方案中，找尋現在自己優先能接受的方式，並願意執行下去的理財計畫。理財計畫沒辦法一次到位，當選定了就盡全力執行，部分順著自己原有的習慣、部分就當挑戰不同的自己，或許能有意外的收穫。

5.檢查進度並調整：光是「做」不會知道結果，需要配合定期的檢視，包括數字的變化、行為的改變與所計畫的是否相同，也需要繼續執行或需要進行調整，以往我們設定的目標繼續邁進。

理財規畫不是有錢人的專利，它除了在計畫我們的金錢，更透過規畫金錢來實現我們的人生。理財規畫，就是一種人生規畫，讓我們能安穩又安心地活出理想生活。（（本文作者為國際認證理財規畫顧問（CFP®））