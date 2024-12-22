打造退休＋永續雙贏規畫

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示意圖／聯合報系資料照片
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【撰文：王儷玲】

根據施羅德投信「2023退休理財暨永續投資」調查，無論是一般投資理財或退休準備，都有7成理財者未來2年願意進行永續投資；而已有進行永續投資者，有將近9成表示未來會繼續投資。因此，在退休投資中嘗試加入ESG相關金融商品，並搭配綠色外溢防癌、重疾、長照等保障型保險，既較有機會獲取更好的績效，還能創建綠色退休生活保障。

最近市場也有投資型保險以綠債、綠色基金作為連結標的，例如新光人壽率先推出綠色年金險，既可作為退休準備，又能連結永續投資，該商品由法國巴黎銀行集團保證，以澳幣計價的綠色債券與連結那斯達克100ESG指數選擇權組合。國泰人壽也推出綠債投資型保單，投資標的為東方匯理銀行以紐幣計價8年期的綠色債券。在保障方面，若被保險人身故或完全失能，可將給付保單帳戶價值與基本保額之總和金額，達到壽險保障的效果。

此外，綠色外溢保障型保單也是個人ESG實現與兼顧自身需求之最佳選擇。以國泰人壽推出之外溢型防癌定期健康保險，其保障含符合特定癌症額外給付，加入FitBack健康吧，保費最高折減10%，其外溢機制在於透過保戶自主健康管理與保險商品之結合，由保險公司提供保費折減、增加保額或加值給付等服務，鼓勵被保險人規律運動或透過接種疫苗、戒菸治療等防疫與防菸害外溢機制，進而降低罹病率，以達事前預防、減少醫療成本的雙贏外溢效果。富邦人壽則推出長期照顧健康保險外溢保單，只要在指定期間內提供指定疫苗接種證明文件或健康檢查報告，次一保單年度之續期保費就可享健康管理保費折扣。

退休理財需要建立具抗跌性且能穩步增值的投資組合，民眾可多利用具長線投資趨勢的永續投資，而在防癌、重疾等醫療與長照失能險保障方面也同樣可購買綠色保障外溢商品，不僅能提升個人退休投資的長期報酬，更能為社會環境永續付出一點心力，建立「做好退休規畫、永續美好社會」的雙贏效果。

（本《Smart智富》月刊專欄作者，現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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