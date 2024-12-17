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回歸初心 買債券就是想賺比銀行定存高的配息？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
美國有投機客在長債價格下跌時，開槓桿加碼每日3倍做多20年期以上美國公債ETF，認為交易價已跌到地板（過去3年跌幅83%），一旦反彈就可大賺。(路透)
美國有投機客在長債價格下跌時，開槓桿加碼每日3倍做多20年期以上美國公債ETF，認為交易價已跌到地板（過去3年跌幅83%），一旦反彈就可大賺。(路透)

【撰文：朱紀中】

川普（Donald Trump）在本屆美國總統大選勝選，挑起市場對美國聯準會（Fed）後續是否繼續降息的懷疑，美國10年期公債殖利率因此在聯準會9月首次降息後2個月間上升了0.71個百分點，創下1989年以來，美國降息循環啟動後、公債殖利率短期上漲幅度之冠。

這結果讓大買長天期公債、希望賺取債券資本利得的投資人全部套牢。妙的是，從台灣到美國：長債買家都不斷往下攤平。資本雄厚的壽險或法人機構如此做，完全可以理解。因為它們的盤算是美國10年期公債殖利率攀高到4.5%，買長債短期（可能是2年～3年）即使套牢，長期可以領息，聯準會後續一旦因為景氣轉差大幅降息，還可再賺資本利得。

不過，資金有限的散戶真能忍受套牢2年以上嗎？美國甚至有投機客在長債價格下跌時，開槓桿加碼每日3倍做多20年期以上美國公債ETF（代碼：TMF），認為交易價已跌到地板（過去3年跌幅83%），一旦反彈就可大賺。用這種搶反彈的心情買債券，不禁讓人想問，既然要搶反彈，為何不去買股票？

2024年買台股ETF，豈不賺更多？回歸初心，買債券圖的不就是想賺比銀行定存高的配息嗎？長債2024年總報酬已從4.6%下滑至0.7%，相較之下，美國貨幣市場基金殖利率目前仍有4.5%，即使分析師不斷高喊貨幣市場資金應轉向股市，不過，希望賺無風險配息的投資者仍不斷注資，貨幣市場基金資產規模因此衝高到7兆美元。嫌貨幣基金配息低，非投資等級債配息可達6%以上，同樣買債，你會選哪一個呢？

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