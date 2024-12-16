4步驟搶先卡位高殖利率股

聯合新聞網／ Smart智富月刊
存股達人星大表示，投資人能在股利政策發布前提前卡位，不僅之後能參與除權息，更有機會賺到高殖利率題材所帶來的波段漲幅。聯合報系資料照
存股達人星大表示，投資人能在股利政策發布前提前卡位，不僅之後能參與除權息，更有機會賺到高殖利率題材所帶來的波段漲幅。聯合報系資料照

【撰文：楊明峰】

存股達人星大表示，投資人能在股利政策發布前提前卡位，不僅之後能參與除權息，更有機會賺到高殖利率題材所帶來的波段漲幅。當波段漲幅達10%、20%，遠高於4%、5%的股息時，投資人就可自行評估是否獲利了結，或是繼續持有、參與後續的除權息。根據星大及鍾國忠等2位專家的建議，有以下選股步驟：

步驟1》從前3季EPS　預估全年獲利

前3季財報公布後，有了前3季累計EPS數字，可用以下方式預估全年獲利：

①以近4季EPS推估全年獲利：若公司營運相對穩定，可將當年度前3季累計EPS，加上前一年度第4季EPS，作為全年EPS的初步估算。

②留意產業淡旺季與營運變化：每個產業有各自的淡旺季，像是每年10月即進入外銷產業旺季尾聲；至於內需產業，如百貨業10月起將有週年慶陸續起跑。最終仍視各公司實際情形而有所不同。

③按營收增減幅度做調整：假使12月已公布的10月與11月營收，數據較前一年度同期成長2成，則可將前一年度的第4季EPS拉高2成預估。嚴謹一點的投資人，就會加入稅率因素進行預估。

④參考法人研究報告的預估EPS：法人報告所預估的EPS，有其一定準確性，投資人可以向營業員詢問，或是多開幾家券商並加入其投顧，來索取多份研究報告，再交叉比對其中所預估的EPS數字。

步驟2》從近7年 盈餘分配率推估股息

對於公司的股息預估，可從以下2方面進行：

①以近年盈餘分配率作參考：投資人可觀察企業近年的盈餘分配率區間，或是以平均值作為股息配發的預估參考。星大建議，以近7年平均盈餘分配率作參考，因這個時間跨度將涵蓋產業景氣的大小循環週期、反映企業的營運情況，以及長期配息政策。

②觀察特殊股利慣性：部分企業可能存在特殊的股利慣性，例如維持絕對股利金額不變，或在股價下跌時增加配息以穩定股價。投資人可依企業歷年的股利政策公告，以及公司管理層對外發言，來判斷這項特殊慣性是否繼續維持。

步驟3》用預估股息　計算現金股息殖利率

將預估股息除以股價，即可計算出預估殖利率。星大習慣利用7年平均現金殖利率的區間，來估算個股的合理價值。

例如，若一檔個股的歷史平均殖利率在4.5%至6%之間，且預估今年配息7元，則可以計算出該股的合理價值區間為116.6元（＝7÷6%）至155.5元（＝7÷4.5%）。當股價低於該區間的中間值時，他認為該個股相對具有更高的投資價值。

步驟4》依3方面評估　企業未來展望是否正向

雖然股利政策是以過往的營運表現為基礎，但股價卻主要反映的是公司的未來前景。即使一檔股票的殖利率很高，如果公司缺乏成長性，股價可能難以持續上漲，甚至可能面臨填息困難。因此，在投資高殖利率股票時，除了關注殖利率外，還應留意公司的成長性。可從以下幾個方面進行評估：

①景氣循環：了解公司所屬產業的景氣循環，以及公司在產業中的地位。

②公司展望：參考公司管理層對未來營運的展望，以及產業分析師報告。

③營運指標：關注公司的營收成長率、毛利率、淨利率等關鍵指標，以了解公司獲利能力和成長潛力。

星大建議，一般投資人若無太多時間研究，不妨從元大高股息（0056）中的成分股，挑選出潛在的高殖利股，因為該檔ETF以台灣50及中型100指數為篩選範圍，選出預估未來1年現金股利殖利率最高的前50檔個股作為成分股。

該ETF每年6月、12月會進行成分股調整。其中，6月的調整以當年度上半年的營收和第1季財報為基礎，較能反映公司的成長性；12月的調整則以全年度的財報數據為基礎，來預估下一年度的配息。假使某一檔個股在12月被納入成分股，但全年表現平淡，卻擁有高殖利率，那麼在隔年6月除權息前，股價很可能會有所反映，較能預期有波段漲幅的價差出現。

在預測2025年高殖利率股時，鍾國忠看好AI、資安等新興產業，而星大則關注車用、散裝航運等傳統產業。兩位專家都認為，兼具成長性和高殖利率的個股，在接下來的高殖利率行情，股價較容易能有所表現。

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