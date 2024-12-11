符合2條件 股市高檔也能存股

【整理：黃嫈琪】

台股在2024年創下歷史新高，如果才剛開始投資，難免會擔心一進場就大跌，同時又擔心此刻不進場，會不會又等不到更好的買進機會？

45歲才學投資、55歲離開職場的退休教授謝士英，在新書《一起存股去！》進一步分享了他存股超過20年、並在2024年時領到逾250萬元的現金股利的歷程與心得。

對於股市高點能否存股？謝士英說，「股市高點不見得不能存股，但一定要評估所選的股票真的適合存。因此我還是有可能繼續買股票，但絕不是因為大家都在買，而去跟著追高搶短。」而在股市創新高時，會讓他繼續買股的先決條件有2個：

條件1》要有一筆資金正好短期內用不著，或是剛入袋的股利：畢竟閒置的資金放在戶頭裡也沒有利息可言。

條件2》只用合理或便宜的價格去買好公司的股票：這是他謹守的存股紀律。

根據他過去的經驗，股市指數創新高時，並不代表所有股票的價格都已經到了天花板了。在市場激情下，仍有些體質不錯的公司，未能獲得關愛的眼神而仍在相對的股價低點，其中以大牛股居多；如2020年下半年，台股因疫情跌到低點後迅速大漲，當時聯電（2303）股價仍僅約16元，1張才1萬6,000元出頭，對小資存股族來說是負擔得起的。

謝士英的存股是根據巴菲特和蒙格（Charlie Munger）的原則，先是好公司！然後至少是在合理的價格時才買進。這幾年他依然是以殖利率5%，也就是「本利比」（＝股價/股利）在20倍為買進參考點。像是2020年時聯電股價16元，配每股0.8元的現金股利，是他認為可以增加持股的時機，至於大盤的漲跌並不是參考的重點。「當年用16元股價買進的股票還在，2024年可以領到每股3元的股利，殖利率接近20%，幾乎是高利貸了吧！」謝士英說。

所以，謝士英表示，存股投資者的心態和習慣，與多數在賺價差的投資人會追高殺低的心態截然不同。股市創新高時，通常是人氣旺盛，成交量也隨之創高，玩當沖的也是趨之若鶩。但他發現大多數的股價都不便宜，會先保持觀望，看看自己股票市值有在成長就好；這時要做的是維持原有的存股紀律，等一個好價錢買進一家好公司，然後擺著等其逐年配息與股價成長。

再以聯電為例，2024年每股現金股利3元，謝士英持續存的聯電，平均成本27元，現金殖利率高達10%，但若以2024年平均股價50元，現金股利殖利率也有6%，與銀行定存利率相比，用這個價位存還是可以接受的。「當然可能還有其他更好的投資標的，我只是舉例告訴大家隨時可以開始存，永遠不嫌晚！」謝士英強調道。

因此，喜歡存股的人，多半是享受其穩穩或慢慢上升的股價，安心的每年領股利。不過，謝士英發現，也有些存股標的，會突然變身成「飆股」。像在2023年，AI風潮吹起的大風，謝士英存了多時的緯創（3231），就從銅板價約30元，直線加速漲到161.5元。雖然，以緯創在前一年度EPS僅4.01元的表現，股價已經超漲到應該可以賣出的狀況。但是經過考慮後，謝士英決定多給一些時間去觀察，AI是否真的會是另一次的科技革命？

Google台灣前董事總經理簡立峰說：「做鏟子的一直賣鏟子，但是誰挖礦、挖到什麼礦？還沒人知道。」2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）是賣鏟子大會，但是能不能挖到金礦，才是真正的考驗。在此之前，淘金潮應該會讓鏟子大賣好幾年。所以謝士英認為，他還可以繼續做夢一陣子。

未來如果繼續碰到存股變飆股，他仍會從存股的角度考量，判斷這次的漲幅是泡沫？或是真的有業績支撐？如果是因為商業模式或產業結構的改變而讓股價飆漲，或許繼續存下去會是更好的選擇。