波段交易4策略 加速資產累積

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（聯合報系資料照）
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【撰文：楊明峰】

投資新手累積一定經驗後，多會嘗試中短線的波段交易，然而，多數人缺乏一套明確的進出準則與方法，往往跟風市場消息或聽信明牌，盲目追逐熱門標的，卻經常買在高點慘遭套牢，或是股價重挫只好忍痛停損。

操作手法靈活的林昇，在台股投資近20年，累積逾3,000萬元的資產，除偏重基本面選股與價值投資外，同時運用波段交易持續在股市提款，他是怎麼做到的？

林昇表示，波段交易的標的一、操作週期較短，且需觀察法人、主力等籌碼動向做進出，因風險較高，他建議投資人將波段交易的資金，控制在總投資部位的20%以內。在策略上，他累積實戰多年的心法如下：

策略1》確認全球與台灣指數趨勢偏多

當Vanguard全世界股票ETF（美股代號：VT）與台股加權指數，皆處於季線（60日均線）之上，意味全世界股市與台股的中長期趨勢偏多頭，此時挑選個股做多，才具備較高的勝率。

策略2》挑基本面佳的個股作觀察

林昇對於基本面的選股條件，包括了營收、獲利，或是成長或是數據由負轉正　以及股利、ROE等10項數據都呼應成長的趨勢，篩選後多能選出約100檔～200檔標的，若想要更嚴謹的條件做篩選，可透過數據高低排序，找出各項條件排序高於平均值的績優股，刪減作為選股名單。

策略3》搭配籌碼面與技術面條件篩選

除基本面分析外，林昇會再結合夏普值（Sharpe Ratio）要大於0、近2日外資與與投信買超合計占成交量2成以上等條件，代表未來有發動股價的可能性。而籌碼選股條件，都可視盤面情況進行限縮或放寬，比如將20%提升為25%。

策略4》觀察法人操作確認進場點

接著檢視每1檔個股的籌碼變化，當法人或主力開始買進，抑或由賣轉買，林昇就會考慮在隔日進場。法人持股張數的趨勢，「拉回不過前低，再漲過前高」，代表籌碼趨向集中，就是不錯的進場點。

進場後發現法人持續買超，就可分批加碼，因為資金控管的關係，林昇買進1檔股票的上限，不超過波段交易部位的20%。假使以100萬元作為波段交易的部位上限，那麼1檔股票最多僅會持有20萬元的部位，最多同時持有5檔。

以鴻海（2317）為例，2024年3月起外資、投信、主力同步持續買超，不到1個月股價大漲5成。投資人跟著法人、主力籌碼操作，有望賺到波段大行情。

林昇視籌碼變化，並根據風險與報酬比例，設定停損和停利點：

①進場時的前低為停損。

②進場後的前高為停利。

③停利比例區間大於停損區間。

在價格接近目標時，可部分獲利平倉，逐步實現獲利。或是獲利拉回1／3時進行停利。

當獲利達一定水平後，將採取移動停損法，逐步提高停損點，如此一來，就算市場反轉，仍能鎖定部分利潤。

在降息循環、通膨回落、經濟軟著陸等因素下，2025年股市漲勢可期，不過，因2024年全球股市表現亮眼，基期墊高，2025年股市想要複製前一年度走勢並不容易，尤其是AI科技股要延續原有剽悍漲勢，同樣面臨不小的挑戰。

林昇表示，市場上不乏題材亮點和體質優良的個股，但投資人仍需保持謹慎，密切關注市場資金的流向，並以籌碼變化來驗證股價走勢，才更有機會在股市中持續獲利。

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