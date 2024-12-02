2方法避免婚姻財務糾葛

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愛與錢，是婚姻關係中的核心議題。當我們理解婚姻中的現實層面，便能在婚前好好預備與協議。 示意圖／Ingimage
愛與錢，是婚姻關係中的核心議題。當我們理解婚姻中的現實層面，便能在婚前好好預備與協議。 示意圖／Ingimage

【撰文：吳易燁】

婚姻是愛情的昇華，但婚後的日常生活、家務瑣事，尤其財務，夫妻雙方最好婚前就能「透明溝通」，以減少爭端，進而同心實現家庭夢想，其中最需溝通的議題如下：

1.討論財務計畫：包括購屋、子女教育、長輩孝養金、投資與退休等，依實現時間制定長期與短期的財務計畫，並討論彼此在各計畫的分擔比例等。

2.設立共同帳戶：可以保留私人帳戶，設立共同帳戶。共同帳戶可用來支付家庭共同開銷，也讓雙方履行家庭責任；保留私人帳戶則可維持個人的經濟獨立，避免在某些個人開銷上產生不必要的衝突。

3.尋求專業財務建議：為了更好管理婚姻中的財務，可藉助財務顧問的專業，就雙方的收入、支出、投資等狀況，請顧問提供客觀且周全的計畫，以穩健地積累財富，並應對可能的風險。

另外，在社會文化變遷下，離婚率增加，以台灣而言，每年離婚數占結婚數逾4成。筆者接到離婚的財務諮詢也愈來愈多，因此也對如何防範財產分割風險，提供以下的建議：

1.訂立婚前協議：內容沒有違反公序良俗或法律強行規定等情形的前提下，雙方可在婚姻關係成立前，就立協議書來約定婚後各項權利義務，以及若一旦離婚，財產要如何分配。婚前協議不僅可以保護雙方在財產分割上的權益，還可以避免因離婚過程中產生的額外爭端和訴訟而傷神。

2.選定財產管理方式：依《民法》規定，夫妻對於財產的管理與使用方式，分為法定財產制與約定財產制，其中約定財產制又可細分為共同財產制與分別財產制。如果用法定財產制，不必訂契約，也不必聲請登記。如果用約定財產制，要訂契約，並要向法院聲請登記。通常父母資產較多者會傾向讓孩子先約定分別財產制，未來離婚配偶沒有權利執行夫妻差額分配請求權，但也有遇過未婚夫覺得被污辱的負面情緒，導致婚期延宕。因此若在交往中已知雙方的價值觀與財務狀況，也要告知未來的財產約定制度，以避免爭端。

在婚姻中，保持個人資產與共同資產的清晰界限至關重要。保留好個人財產的清晰紀錄，比如婚前贈與、繼承財產等，有助於防止未來出現資產混淆的情況。再者，建立風險預防機制，避免高風險投資、善用保險保護資產，或設立信託基金來保障子女的未來，夫妻才能夠在婚姻中建立更深的信任和合作基礎，並且在面對可能的挑戰時保持良好的心態和共同扶持的能力。

（本文作者為國際認證理財規畫顧問（CFP®）、台灣理財規畫產業發展促進會理事）

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