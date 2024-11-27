全球盤點氣候變遷影響 2議題與投資機會

【撰文：Matt Christensen】

致力於氣候行動的第29屆聯合國氣候變遷大會（COP29）及生物多樣性相關會議（COP16）皆在近期舉辦。在氣候變遷影響和政治時有衝突的這一年裡，加速全球協調和融資變得愈來愈緊迫。雖然外界對這兩場會議能夠達成的決議期望不高，但仍不可忽視其潛在影響力巨大。

外界對COP29的預期之所以不高，是因於德國波昂舉辦的波昂氣候變化會議（SB60）在會前討論了許多技術細節，然而人們對此會議的成果普遍失望。聯合國氣候變化公約祕書就強調了，「如果想在巴庫（COP29的舉辦地）達到野心勃勃的成果，仍需要翻越一座非常陡峭的山峰。」目前預期，氣候融資的討論可能將重點集中在：

1.如何支持全球最脆弱的經濟體。

2.尋求對新的量化目標達成協議。

3.討論如何為受到嚴重氣候變遷衝擊（例如極端洪災或持續乾旱）的發展中國家給予支援的「損失與損害基金」提供資金。

4.把50個地區的永續發展分類標準統一成為單一框架。

5.強制披露主權國家的資訊，將是引導資本流動的重要議題。

全球盤點氣候變遷影響 將有助國家修改政策

此外，我們期待聽到COP28時所提出的每5年一次的「全球盤點」的後續影響。首次全球盤點的結果將為各國家更新其氣候行動計畫提供參考，這些更新計畫將在2025年公布，並且為直到2035年為止的10年計畫。

值得注意的是，關於此次會議的地點，也很可能再次成為討論的焦點，因為石油和天然氣占亞塞拜然GDP的47.8%，而亞塞拜然總統伊利哈姆．阿利耶夫（Ilham Aliyev）已宣布將持續擴展使用天然氣。同時，7大工業國組織（G7）國家的6個成員國2024年承諾將在2030年代上半葉漸漸淘汰未使用碳捕捉技術的燃煤發電。亞塞拜然也已經宣布一系列減碳能源的使用，特別是使用氫能源的應用，有鑑於亞塞拜然的高天然氣儲量，這是非常合理的政策方向。

在2024年議程上我們認為有2個備受矚目的議題值得關注：

議題1》健康與醫療

這是COP28的核心議題之一，並首次設立了專門的健康日，迄今已有超過140個會員國簽署了《氣候與健康宣言》。隨著氣候變遷帶來的氣溫再創新高紀錄和對全球醫療系統帶來進一步的壓力，我們預期2024年這個議題將會更加受到矚目。

議題2》科技與碳捕捉技術

正如我們在2024年永續發展所強調的那樣，在COP28會議上，各界對於氣候解決方案融資的興趣顯而易見，代表或許從建立碳捕捉技術著手，要比降低碳足跡的行為更容易。在過去10年中，氣候相關科技的投資在波動市場中慢慢成長，現在約占所有創投的10%。

換言之，如果COP29能夠進一步加速並且擴大對氣候變遷解決方案的資金支持，預期這將有助於縮小目前的資金缺口。實際上，就永續投資相關基金資金流觀察，2021年達到高峰後，已轉為下滑趨勢。

此外，這次會議也特別安排一天，專門討論科學、科技與創新，這可能會推動下一波氣候變遷解決方案的投資。會議也首次將數位化明確納入議程，明確認可了數位的力量，將有助推動淨零碳排。

企業為保護生物多樣性 相關資金投入持續增長

關於提前在COP29前幾週召開的COP16，也稱為生物多樣性COP會議，這是自2022年12月COP15通過《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》以來的首次會議。

該框架由195個國家達成共識，包含2030年的23項全球目標，旨在保障永續的生物多樣性。2024年的會議將審查框架的實施進度，以實現到2030年「先停止，後扭轉」的生物多樣性減損目標。

回顧自COP15以來，近2年進展有限，主要依賴企業的自發性行動，而這些行動是遠遠不夠的。迄今只有20個國家公布了它們關於2030年國家生物多樣性行動計畫，所以期待在會議期間，會有更多國家宣布國家生物多樣性行動計畫。

不過，儘管如此，如今我們也已經看到了一些進展，包括企業對自然生態的更多承諾，生物多樣性資金從2021年的111億美元增加到2022年的154億美元，並於2023年成立了全球生物多樣性框架基金。此外，還有更多有關人類對自然影響的科學研究被公布。

鑑於氣候變遷與生物多樣性之間已被公認的相關性，以及兩者的迫切性，COP16有機會為COP29定下基調，COP16結果相當值得關注。

（本文作者為安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監）