用金融科技打造富足退休生活

【撰文：王儷玲】

台灣將在2025年進入超高齡社會，在退休人口加速增加下，退休金不足問題也將放大。中國信託銀行近期發表的「2024台灣家庭理財暨世代退休大調查」發現，有近80%民眾自認退休準備規畫不足，且國人預期退休金平均需準備1,427萬元，而指數型ETF首度超車儲蓄險，與股票、定存成為3大理財工具，另一項變化是，過去民眾的退休諮詢只能尋求專家，但隨著數位金融發展與智能投資的普及化，有愈來愈多的線上平台成為提供民眾專業諮詢建議的輔助。

舉例來說，退休基金協會為讓國人了解自身退休金缺口，利用金融科技協助民眾簡化退休理財規畫，在《好命退休聰明理財平台》網站打造智能化的退休金試算工具「好命退休計算機」，讓民眾在提供基本資訊後，可馬上估算出退休需求總額、退休時可從各退休金制度領得的金額、退休金缺口及退休儲蓄建議方案，協助民眾更輕鬆地做好退休規畫；基富通的「好好退休準備平台」提供5大類型抗跌基金，民眾可依不同人生階段選擇退休理財的投資組合。就績效觀察，此專案自2021年10月成立以來至2024年9月止，3年定期定額平均報酬率高達20.34%，而近1年與近2年的報酬率平均分別為8.81%、17.97%，表現相當穩健，可為退休生活奠定更安心的財務基礎。

在智能輔助方面，台灣已有16家以上金融業者提供「自動化」的機器人理財服務。例如國泰世華銀行「國泰智能投資」、中國信託「智主投」「智動GO」、元大投信「指享退平台」、富蘭克林「國民理財機器人」等都推出客製化的定期定額智能投資服務。近期金管會更開放讓業者可內建「自動再平衡」功能，當偵測到市場超漲或超跌時，會自動發出警訊，或提醒民眾可以低點進場布局，協助提升長期退休金投資績效。

今年基富通更運用人工智慧、機器學習和目標優化引擎（GOE），為退休族群特別設計「低檔智動投」功能，可創建專屬的個人目標動態投資框架，隨著時間與市場變化調整資產配置，結合定期定額與自動加碼機制，當基金淨值跌幅達到3%、5%、10%或15%時，系統會自動扣款加碼，讓投資人把握市場低點進場，降低資金成本並提升投資報酬率，此機制能有效控制風險，使投資過程更加穩健。民眾準備退休時，不妨多留意與善用市場出現的創新金融科技，不僅能提高退休理財效率，也能為未來生活提供更穩定保障，創造富足幸福的退休生活。

（本《Smart智富》月刊專欄作者，現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）