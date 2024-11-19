套著配都舒服？ 美經濟呈現「不著陸」狀態

【撰文：朱紀中】

9月聯準會（Fed）啟動降息循環，但陸續公布的經濟數據顯示，美國經濟不但沒有「硬著陸」風險，甚至呈現「不著陸」狀態，市場降息預期因此縮減。同時，川普（DonaldTrump）勝選呼聲拉高，由於他主張「個人與企業減稅、但拉高政府關稅」，市場擔心通膨將會再起。

在上述兩股力量疊加力，引爆債券拋售賣壓，美國10年期公債殖利率從3.62%低檔起漲，不到1個月回到4%以上，華爾街分析師甚至喊出「1年內重回5%」的目標價。妙的是，債券價格愈跌、逢低買進者愈多，根據Koyfin統計，iShares-20年期以上美國公債ETF（TLT）10月第3週吸引14億5,000萬美元資金流入，過去12個月則大增175億美元。這些資金應該有不少來自國內投信發行的20年期長債ETF，因為多家投信近期都陸續申請追加長債ETF募集額度，網路上「套著配（息）都舒服」的論述更引來不少按讚聲。

不過，若你認同「美國總有一天會降息，只要降息、長債價格就會大漲，等到降息才買會來不及」的說法，不妨看看TLT走勢，以目前92.07美元價位往回看，要回到疫情前的120美元，或是疫情時因量化寬鬆貨幣政策（QE）噴出的171美元天價，恐怕真的要「長期套牢」才能等到。相反，若想賺較高配息，此刻布局天期較短的投資等級債，就能享有比長天期公債更高的殖利率，風險是否相對較低？值得追買長債ETF的投資人思考。