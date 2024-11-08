主動式ETF將成為市場主流？

【撰文：劉萍】

但近5年來，主動式ETF（Active ETF）以超高速的成長率，也將成為美股中不可小覷的資金力量與主流投資領域。根據《彭博》分析，美國公開上市股票總市值達44兆美元，其中ETF和共同基金占16兆美元。而FinGuider美股資訊網暨瑞星財經科技營運長邱珩觀察到以下3數據，顯示主動式ETF正步步進逼中：

1.今年新掛牌ETF，主動式ETF占逾7成：今年以來至9月止，新掛牌的ETF有500多檔，其中有75.8%即379檔是主動式ETF，而如此高的占比已持續了2年。

2.今年主動式ETF資產規模，將達9,000億美元：今年預估整體主動式ETF的資產規模可望突破9,000億美元，較2021年的2,832億美元，成長高達217.8%。

3.未來6年，主動式ETF資產規模年均複合成長率（CAGR）達28.2%：邱珩表示，近年在美國的政策放寬門檻、發行商積極推廣，以及投資人參與等因素激勵下，主動式ETF未來還會保持高成長。根據貝萊德預測，2030年主動式ETF資產規模將達4兆美元，年均複合成長率高達28.2%。

隨著主動式ETF的選項愈來愈多、類型多元，且有機會賺取優於大盤的超額報酬、費用成本低於共同基金等特點，吸引愈來愈多投資人列為投資的主要選項。

此外，邱珩認為，近年來，國際政治的衝突、戰爭頻仍，非預期的疫情、氣候災難等，導致市場不確定性快速升高，即使追蹤大盤指數，資產跌損的時間和幅度都變大，因而可因應市場波動、能提供更靈活操作或具保護機制的主動式ETF，是讓一般人投資意願增高的原因之一。

不過，主動式ETF雖兼有前述優於被動式ETF、共同基金的特點，但在挑選時，就不能像選被動式ETF般，只比較費用率、折溢價、追蹤誤差等，還需花一些心力了解，1檔主動式ETF對於股票或匯率等資產的挑選、更換及操作的策略，且在績效上能否贏過指數、夏普值是否優於同類型共同基金等。

2類型主動式ETF

綜合績效表現較突出

若就目前美股掛牌的1,349檔主動式ETF做比較，邱珩先以資產規模（AUM）來看，規模較大者多在4大投資策略類型，分別是：衍生性商品、中小型股、股息型，以及主題型或新產業題材，例如人工智慧（AI）、基礎建設與公用事業，以及減肥藥物相關等。

但若再綜合績效、費用率等數據後，則以衍生性商品、中小型股的表現較為突出，無怪乎會受市場青睞，資產規模都較大。為何這2大類主動式ETF有此表現？又有哪些代表性標的？邱珩進一步分析如下：

1.衍生性商品：是指在股票現貨外，加入了選擇權、期貨等工具，以及槓桿、做多與放空等操作，以追求跑贏追蹤指數的績效，因報酬滿足投資人期待而大量投入，近5年來資產規模成長高達6倍。

邱珩指出，在這一類別又可細分為3種：①槓桿與反向型、②股票溢價收益型（Equity Premium Income）、③緩衝型（Buffer ETF），即透過選擇權操作，使持股上下檔的報酬與風險可受到控制。

其中，股票溢價收益型不僅資產規模最大，也最受市場矚目，原因在於代表標的——摩根大通股票溢價收益主動型ETF（美股代碼：JEPI），每年可帶給投資人7%∼10%的分紅回報，在2022年熊市中，年度報酬竟還贏過標普500指數約15個百分點，因而聲名大噪並被喻為主動式ETF之王。

邱珩表示，股票溢價收益型主動式ETF，主要使用選擇權的掩護性買權（Covered Call）策略，也就是在持有現貨股票的期間，同時賣出買權（Sell Call）帶來權利金收入，並保留部分或全部本金保護，等於為投資人創造穩定收益與報酬。

再以實際數據比較JEPI、SPDR標普500指數ETF（美股代碼：SPY），以及高股息ETF代表——Vanguard股利增值ETF（美股代碼：VIG），在報酬與費用率上，JEPI雖略低於另外2檔ETF，但殖利率勝出，高達7.03%（詳見表1），3年期的年化標準差、最大跌幅（MDD）及夏普值等也全面大贏，值得追求穩定收益又能維持資產成長的投資人列為長期配置。

2.中小型股：在這一類型標的中，較具表現的有2檔，選股策略都聚焦在小型股且採取量化模型與價值因子選股的Avantis美國小型價值股主動型ETF（美股代碼：AVUV）與Dimensional美國核心股票2主動型ETF（美股代碼：DFAC），在3年期以上年化報酬、標準差、MDD及夏普值，都優於分別追蹤類似指數的被動式ETF——Vanguard小型價值股ETF（美股代碼：VBR）與iShares羅素3000ETF（美股代碼：IWV），其中DFAC的費用率比IWV還低，邱珩認為，很適合作為資產組合中的攻擊型配置。