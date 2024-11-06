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掌握4關鍵 配置債券拉高勝率

聯合新聞網／ Smart智富月刊
美國聯準會（Fed）2024年9月啟動新一輪的降息循環，結束了長達2年半的激進升息循環。 (路透)
美國聯準會（Fed）2024年9月啟動新一輪的降息循環，結束了長達2年半的激進升息循環。 (路透)

【撰文：楊明峰】

美國聯準會（Fed）2024年9月啟動新一輪的降息循環，結束了長達2年半的激進升息循環，儘管各項經濟數據顯示，美國經濟正朝向軟著陸邁進，然而，市場對於經濟衰退的擔憂仍揮之不去，股市也因此更為震盪。

降息可能伴隨股市崩盤　債券適合作為主力配置

投資美股逾18年的國際認證理財規劃顧問（CFP®）吳盛富表示，降息循環往往伴隨經濟衰退的高風險，並有高機率發生股市崩盤。目前在降息初期、經濟前景尚不明朗的階段，選擇債券作為投資組合中的主力配置，會是更穩健的投資策略。

吳盛富擅長以美國利率循環週期規畫投資策略，在2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情引發股市崩盤時，果斷賣出因恐慌買盤推升的公債，並趁機買入跌幅深的股票，最終獲得豐厚回報。面對此次降息，吳盛富提醒：「這次美國啟動降息，在不遠的將來，股市很可能崩盤。」以下是他認為將債券作為主力配置的4個關鍵：

關鍵1》6次降息循環，股市4次崩盤

攤開歷史統計數據，從1984年至今的6次降息循環中，包含1989年、2001年、2007年、2019年等4次降息後，都因出現經濟衰退或是金融風暴，伴隨著股市崩盤，讓投資人哀鴻遍野。而1984年、1995年這兩次屬於預防性降息，經濟持續擴張，股市同樣具有不錯表現。而今年9月以降息2碼開啟新一輪的降息循環，被外界解讀為預防性降息，但經濟走向仍充滿變數。

關鍵2》殖利率曲線倒掛解除，經濟衰退機率高

一般而言，長天期債券因面臨較高的不確定性，投資人會要求更高的報酬，因此，長債殖利率通常高於短債。不過，當未來經濟前景悲觀時，投資人會轉向購買長債以尋求避險，導致長債需求增加，價格上漲，進而壓低殖利率。當長債殖利率低於短債殖利率時，即形成殖利率曲線倒掛。

而在2024年9月聯準會啟動降息循環，公債殖利率曲線正在逐步「翻正」。由於過去殖利率曲線倒掛解除後不久皆出現經濟衰退，因此，這波歷史最長的殖利率倒掛結束後，市場對未來經濟前景更感不安，股市因此出現較大波動。因此，在這次啟動降息後經濟能否持續溫和成長仍需觀察。

關鍵3》經濟不確定性升高

聯準會在利率決策上，一再強調依照數據導向（Datadependent）調整，但美國經濟就業數據卻屢次回調甚至大幅修正，像是今年8月美國勞工統計局公布數據顯示，2023年4月∼2024年3月期間，美國非農就業人數下修81萬8,000人，創下2009年以來最大修正幅度。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的態度在今年上半年由鷹轉鴿，加上聯準會多次調整預測利率，顯示出利率政策走向的不確定性。市場對於降息、通膨等議題的預期經常落空，導致金融市場劇烈波動，皆透露經濟的可預測性低。

此外，地緣政治風險升溫，例如中東衝突，增添油價飆升的可能性，讓市場擔心通膨捲土重來，甚至重演如1973年、1979年的兩次石油危機，出現急升息、急降息後的第2次升息，最糟的可能演變停滯性通膨。

關鍵4》6次降息循環債券價格持續走揚

統計近40年的6次降息循環，無論是首次降息前的1個月～3個月、整個降息循環等2個時間週期，美國10年期公債價格均上漲（殖利率下滑），而首次降息後1～6個月的債券走勢漲跌不一。而末次降息後1個月～3個月公債走勢則100%下跌，顯示過去的整個降息循環中，債券價格持續走揚。

這項統計結果解釋，為何在聯準會宣布降息前美債價格會持續上漲，而一旦降息政策確定實施後，美債價格卻出現回落。這顯示市場對降息的預期往往會提前反映在價格上，一旦預期落實，市場就會出現獲利了結的情況。

吳盛富表示，觀察這6次降息循環週期，當發生景氣衰退，進一步導致股票崩盤時，除了美國公債因避險資金湧入而上漲以外，其餘投資等級公司債、高收益債、新興市場債都會跟著股市崩盤，因此，並非所有債券都與美國標普500（S&P 500）指數呈現反向走勢，唯有美國公債與美元，才屬於避險型資產。

「在過往6次降息的循環中，股票崩盤的機率超過一半，但美國公債卻有100%的上漲紀錄。雖然債券的預期報酬率可能不如股票，卻具備高勝率與穩定性，將能大幅降低投資組合的風險。」吳盛富說。

在降息循環開啟前，吳盛富將風險型資產與避險型資產維持在4比6的配置組合，並打算將避險型資產的比率逐步擴大為7成至8成，以防金融黑天鵝的來襲。

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