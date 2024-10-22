退休規畫3大風險的因應之道

【撰文：王儷玲】

台灣人口快速老化，國家發展委員會預估台灣將在2025年進入超高齡社會，甚有嘉義縣、台北市等7縣市已提前達標。在超高齡社會下，長壽、疾病與照護3大風險將成退休規畫中的重要挑戰，民眾應盡早規畫，以因應此3大風險。透過年金險提供穩定現金流、利用健康保險幫助醫療支出，以及用長期照護保險，可在需要照護資源時提供關鍵給付。

首先，年金保險是因應長壽風險的最佳理想工具之一，此類商品可以根據個人理財需求與風險偏好進行靈活調整。例如，變額年金保險允許投保人透過定期定額或彈性繳費的方式參與投資市場，累積退休資產，不僅提供穩定的現金流，還能根據個人風險屬性選擇合適的投資帳戶，達到資產增值的效果。

此外，有些公司也推出年金保險與安養信託結合的服務，透過信託架構購買躉繳型即期年金險，進一步強化退休保障，更可避免資金被不當利用；另外，也可以將年金保險的給付撥入安養信託專戶，確保資金不會被濫用，用於支付生活費用或長期照護費，此種安排能夠有效防止資金在失智或失能時遭他人詐騙。

在醫療部分，隨著年紀增長，慢性疾病與重大疾病的發生率在退休後大幅上升。台灣的高齡健康保險可分為2種：第1種為提供實支實付型保障，針對每日病房費、醫院雜費及手術費、住院前後門診等費用進行補償，確保在突發醫療需求時能夠有效減輕家庭的財務負擔；第2種是提供定額給付型的保障，可依據住院日數給付住院日額保險金，讓投保人能靈活應對住院期間的各種開銷，避免因長時間住院而陷入財務困境。

最後，退休族群因健康衰退或失能所導致的照護費用需求，常常超出家庭的負擔。此類財務缺口可以透過照護保險來填補，例如「長期照顧健康保險」提供靈活的保險金給付方式，投保人可根據需求選擇分期保險金給付期，獲得穩定的財務支持。

若想達到全面的照護規畫，安養信託更是不可少的選擇，此保障幫助委託人將資金交由專業機構管理，也可以確保資金用於支付日常生活開支、長期照護費用以及其他個人需求，特別是在委託人失智或失能的情況下，更能避免資金被濫用。

整體而言，民眾應盡早整合保險與安養信託相關商品，不但可確保退休生活的財務穩定，並可進一步提升退休規畫的靈活性與保障性，提供更完整的退休保障規畫！

（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）