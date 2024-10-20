跟著央行一起買
【撰文：朱紀中】
為什麼分析師勇於推薦投資人追買黃金？首先，金價這波雖大漲，但全球黃金ETF持有量卻在低檔，比起2020年前波高峰減少約25%，這些原本持有黃金的資金一旦回頭買進，金價肯定會再創高峰。再者，前述資金拋售黃金ETF、轉進其他資產，但金價卻未下跌，這些被拋售的黃金被誰買走了？答案是新興市場國家央行，包括中國、俄羅斯、印度，而且根據世界黃金協會今年4月完成的調查，全球70個國家的央行、29%表示未來12個月會增加黃金儲備！
各國央行陸續增加黃金儲備，一方面是為了抗通膨，另一方面則是美國不斷高升的財政赤字，已讓以中國為首的央行開始拋美債、轉買黃金，黃金因此超越歐元（占比15.6%）成為全球央行儲備的第2大資產類別（占比16.1%）。
隨著美國即將換上新總統，不論哪一個政黨獲勝，目前看來都會持續擴大財政赤字，分析師因此建議：投資人可以跟著央行一起買黃金！如果擔心金價太高，黃金礦業股則是另一個選擇，因股價相對被低估，漲幅明顯落後美股大盤，有機會吸引買盤，演出補漲行情。
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