失能險停賣 用4方式轉嫁風險

【撰文：林育賢】

40幾歲的馬先生倒臥在床上，日常生活都仰賴別人的照護。曾任金融機構高階主管的他，薪水優渥、工作壓力繁重，最後患上腦中風而難以重返職場，除了每個月少了10幾萬元的工作收入，還需額外花費照護支出！所幸當初他有買失能險，可以依失能程度做給付。但今年7月失能險已經正式停賣，尚未買到失能險的民眾又該怎麼辦？

國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）蔡政良表示，失能險是一種用來保障生理失能後、日常生活得以無虞的險種。而無論是因為跌倒意外、癌症還是中風等狀況失能，失能險皆只看「結果」，理賠條件相對簡單。國際認證高級理財規劃顧問蔡皆得也認為，失能險的保障相對全面，能同時涵蓋「疾病失能」與「意外失能」。

只是，失能險因理賠條件簡單，卻又理賠「疾病失能」風險的設計，導致此險種損失率太高，最終保險公司紛紛停售的結局。在此情況下，專家表示，還可評估用以下方式轉嫁「疾病失能」與「意外失能」風險：

方式1》長照險

第一個可考慮的轉嫁方式是，長期照顧險（以下簡稱長照險）。長照險是針對民眾生活難以自理、需要長期照顧狀態所設計的保險。

在理賠方面，長照險的長期照顧狀態，可以劃分為「生理功能障礙」與「認知功能障礙」2類。前者使用巴氏量表定義，後者則使用臨床失智評估量表（CDR）評估。

雖然長照險能有效轉嫁疾病失能風險，但有2個缺點須留意：

①保費較昂貴。

②理賠條件較嚴苛，例如需符合巴氏量表的標準。此外，就算長照險理賠成功，被保險人每年還需要專科醫生重新認定處於需要「長期照顧狀態」，才得以繼續獲得理賠。

方式2》意外險

若發生意外失能的情況，則透過投保意外險就可彌補。有些保險公司的意外險會提供意外失能扶助金，部分則需另外附加附約。意外失能扶助金會依照意外險投保額度，以及「失能程度與保險金給付表」所載的比例來做理賠。

蔡政良建議，在評估意外險投保額度時，最保守也要有百萬元的一次性失能理賠金來作為應急金，每月最好預估能有5萬元～10萬元的定期給付的意外失能扶助金，才有餘裕面對失能後的龐大費用。而職業等級較高的民眾還須考慮投保額度限制。

若是預算不足的民眾也可以考慮產險公司的意外險，但由於並無保證續保，有停賣的風險，要特別小心。

方式3》勞保失能給付

除了商業保險外，勞保是政府所提供的社會保險，若勞工因為意外或疾病而失能時，可請領「勞保失能給付」以彌補部分失能缺口。

會依被保險人的保險年資計算，每滿1年，發給平均月投保薪資的1.55%。勞保失能年金給付的計算公式為「平均月投保薪資ｘ年資ｘ1.55%」。

雖然勞保失能給付能彌補部分失能風險，但是對於低薪族群、年資較淺者不利，因能請領的年金恐將不足以負擔照護費用，且此方式僅適用還具勞保身分的民眾，要特別注意。

方式4》長照2.0

蔡政良提醒，除了保險外，有效利用政府的補助，也可減輕長期照護的負擔。長照2.0主要提供4項服務：照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務與居家無障礙環境改善、喘息服務。

上述服務依照「長照2.0失能等級」的不同，與一般戶、中低收入戶、低收入戶身分，會各自有不同比例的自負額額度。若能有效利用長照2.0的補助，就可分攤輔具、復健、照服員等費用的開支，達到減輕照護壓力的目的。

失能險停售後，民眾除了可以利用上述4種方式轉嫁失能風險，若現售商品真的不符需要或考量費用問題，也可透過其他理財工具如自存醫療帳戶、投資理財等方式及早準備長照基金，了解風險、有方法控制風險，才是最適當的策略。