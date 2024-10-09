主動式ETF為何在近年成長快速？ 4面向掌握商品特性

【撰文：鄭杰】

金管會7月底宣布將開放主動式ETF，最快2025年就會有相關商品問世。但主動式ETF到底是什麼？對投資人來說，投資主動式ETF的優勢有哪些？如何跟其他理財工具搭配使用？

提到ETF時，絕大多數投資人想到的都是「指數」、「被動式投資」，但其實ETF並不是只有被動式一種形式而已。準確來說，任何可在上市櫃交易的基金，都可以算是ETF。主動式ETF指的就是，可以在交易所上買賣，但投資標的不追隨指標指數，而是由基金經理人、投資團隊根據投資目標決定。也就是說，主動式ETF其實是混合被動式ETF與共同基金的特質，一來跟被動式ETF一樣可以在上市櫃市場交易，另外一方面則與共同基金一樣，由經理人主動操盤，以追求超額報酬為目標。

近幾年來，主動式ETF在國際市場上，成為成長最強勢的金融投資工具。根據基金研究權威機構晨星（Morningstar）統計，2019年開始，美國主動式ETF規模成長速度明顯加快，2023年底資產規模已經達到5,000億美元以上，商品數量也超過1,200檔。主動式ETF為何在近年成長快速？與被動式ETF與共同基金相比下，又有哪裡不同？

面向1》費用率 較共同基金便宜

在主動式ETF、被動式ETF與共同基金這3種投資理財工具中，主動式ETF的費用率是居於中間的。國泰投信投資長鄭立誠指出，相比於被動式ETF，主動式ETF因為需要負擔更多的投資研究費用，再加上造市的難度較高，因此費用率勢必會比被動式ETF要高些。

但相對於共同基金，主動式ETF因為不用負擔經銷費用，所以費用則會比共同基金要低。根據晨星分析，主動式ETF的平均費用率只有0.65%，比美國共同基金的平均費用率要便宜了36%，也因此吸引更多投資人和理財顧問將資金配置更多在主動式ETF。

面向2》交易便利性 進行各種交易不受限

與被動式ETF相同，主動式ETF在交易日的交易時段內可以不限次數的靈活交易，包括做多、賣空、融資、融券等各種交易，且隨時都可以看到市值報價。簡言之，就是股票可以做的交易活動，主動式ETF都可以做，操作彈性大。

但共同基金則不然，不僅沒有辦法隨時看到報價，只會在收盤後公布一次淨值，投資人難以根據市況調整，在盤中做出交易，也沒有辦法做出前述與股票一樣的彈性操作。此外，鄭立誠指出，一般共同基金申購、贖回的交割期沒有辦法與股市一致，交割期更長，但主動式ETF的交割期都與股票一樣，因此一旦主動式ETF商品上市，可預期將會提高那些將資金都放在股市交易的投資人的交易意願。

面向3》投資主題靈活度 能操作高難度投資

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維比較，就投資範圍來說，共同基金最有彈性，可以投資相當早期的投資概念或是小型標的，而被動式ETF則較為受限，投資的多是大型標的；主動式ETF則介於兩者之間，既可以投資更為創新的投資理念，卻又因顧及造市流動性，投資標的至少是中小型以上標的。

江常維指出，被動式ETF都會先設定指標指數，然後追隨指標指數配置資產，但是指標指數的設計多半都是來自相當成熟、可以量化的概念，因此較難以涵蓋發展才在初期的投資概念，也比較難做到高難度、複雜的投資操作。以AI主題來說，創造這波生成式AI潮流的OpenAI，因為是極為新興的公司，就很難在一開始就被納入被動式ETF的投資範圍。

但主動式ETF不追隨指標指數，投資範疇就更為自由、不受限，江常維舉例，就海外市場現在已有的主動式ETF觀察，例如破壞式創新主題、極短債的主動式ETF都是現有被動式ETF不容易涉足的投資範圍，也因此投資人若想切入較為創新、複雜的投資概念，主動式ETF會比被動式ETF更為理想。

面向4》持股透明度 必須每日揭露投資組合

在主動式ETF、被動式ETF與共同基金這三者之中，共同基金的持股透明度最低，就台灣規範，共同基金只需要在每月底揭露前10大持股，但被動式ETF則是需要每日揭露全數持股內容。現在雖還無主動式ETF發行，但就金管會現行規範，主動式ETF會採全透明制，也就是會跟被動式ETF一樣，必須每日揭露所有持股。

台灣被動式ETF近2年經歷一波發展高潮之後，可預期主動式ETF將是各家投信業者下一波重點競爭的藍海市場。江常維認為，這3樣理財工具因優勢各不相同，因此不會取代彼此，其中投資標的類型差異、流動性以及報酬潛力，將會是影響投資人配置比重的主因。